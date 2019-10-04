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Изгоняя демона. Мужчина утопил шестилетнего сына

Заливал в горло горячую воду.

Фото : © AP Photo / AJ Mast4 октября 2019, 15:38

В Аризоне полиция арестовала 31-летнего Пабло Мартинеза, обвиняемого в убийстве сына, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал FOX8.

По словам следователей Мартинез признался, что заливал мальчику в горло горячую воду. Он объяснил это тем, что увидел внутри своего шестилетнего сына демона и решил изгнать его.

Мужчина рассказал, что держал ребенка под краном в ванной, а горячая вода "начала изгонять демона". В таком состоянии мальчик находился от пяти до десяти минут.

Жена Пабло вызвала полицию, однако, когда стражи порядка прибыли на место происшествия, то нашли ребенка в кровати. Он не подавал признаков жизни.

В судебных документах указывается, что мальчика доставили в медицинский центр Университета Баннера с ожогами 15% тела. Там его признали мертвым.

Сейчас Мартинез находится под стражей.

К сожалению, подобные трагические случаи происходят часто. Ранее сообщалось, что в узбекском городе Наманган отец утопил годовалого сына, чтобы не платить алименты.


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