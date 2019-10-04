Кто заказал министра здравоохранения Елжана Биртанова?

Видео появилось не случайно. С текущего года введен новый формат подготовки в резидентуру, который предполагает обучение на рабочем месте, при этом поступающий заключает трехсторонний договор с университетом и медицинской организацией.

В июне 2018 года на министра Елжана Биртанова уже был публичный "наезд".

Тогда удалось показать, что всплеск "интереса" к менингиту был хорошо срежиссированным. Тогда вслед за Украиной и Россией и после WhatsАpp рассылки следующего содержания: "В Алматы вспышка менингококковой инфекции, есть летальные случаи среди взрослых — 3 на сегодняшний день. Если есть температура, заложенность носа, боли в горле — бегом в инфекционную. Не ходите по многолюдным местам, особенно с детьми", в стране началась массовая истерия. В дело вынужденно вмешивается Елжан Биртанов, что на самом деле и было нужно архитекторам публичного извода. К теме на волне хайпа подключаются высокопоставленные лица и депутаты парламента, неожиданно ставшие экспертами в области медицины. Все публично ругают министра здравоохранения, что взвинчивает накал страстей до самых небес. В какой-то момент создается ощущение, что в стране не сезонная вспышка заболевания, связанная с резким потеплением, а медицинская катастрофа. Все зашло настолько далеко, что министру пришлось закрыть больницу, несправлявшуюся с паникующими людьми.

В тот момент любая стратегия была проигрышной. Главным врагом был тот, кто подогревал тему, подбрасывая в рассылки все новые и новые подробности, делился рецептами по профилактике, консолидировал людей вокруг серьёзного заболевания. По оценкам аналитиков, в атаке учувствовало несколько сотен сетевых фантомов. Вопрос - зачем витал в воздухе. Позже уже стало понятно, кто заказчик. Самые большие подковёрные интриги чаще всего идут по закупу лекарств. Не случайно незадолго до менингитных войн в сети появились вбросы про антибиотики, закупаемые на рынке для медучреждений. И вот, новый этап войны с министром. В сети появилось видео с обращением нескольких людей в белых халатах с требованием отставки министра Биртанова. Ни имен, ни должностей, ни причин.





Вторая волна

Видео появилось не случайно. С текущего года введен новый формат подготовки в резидентуру, который предполагает обучение на рабочем месте, при этом поступающий заключает трехсторонний договор с университетом и медицинской организацией. Резидентура - это обучение, основанное на опыте. Как считают эксперты, прием же всех желающих без учета потребности в кадрах приводит к скученности на местах обучения и, как следствие, некачественной подготовке специалистов. Ограниченный доступ к пациенту, медицинскому оборудованию и прочим, необходимым для обучения инструментам, ну и, конечно же, к проблеме последующего трудоустройства.

В противовес данной проблеме есть решение Республиканской комиссии по трудоустройству о приеме в резидентуру, в соответствии с которым оно осуществляется в зависимости с потребностями здравоохранения, но Казахстан не был бы Казахстаном, если бы не нашли лазейку. Организации образования и науки провели прием в резидентуру на платной основе по невостребованным, но популярным среди студентов специальностям, таким как ангиохирургия, кардиохирургия, нейрохирургия, урология, дерматовенерология. При том, что стране нужны анестезиологи, психиатры, семейные врачи, инфекционисты, врачи скорой и неотложной помощи, терапевты, педиатры, неонатологи. При этом на платной основе в 2019 году принято 72 человека, которые в будущем будут невостребованы в связи с тем, что намечается профицит по некоторым специальностям.

Почему это так важно? В ролике, появившемся в сети, все пятеро "врачей" попали со странатурой.

Вот Ксения Вердина. Выпускница интернатуры КазНМУ по общей врачебной практике, поступила в университет по сельской квоте. Распределена по месту жительства в с.Каргалы Алматинской области, но поступила на платной основе в Казахский Научный Центр дерматовенерологии и инфекционных заболеваний на дерматовенерологию. В ролике заявляет, что хочет лечить детей, при этом в 2019 году по программам резидентуры за счет республиканского бюджета выделено 74 места по педиатрии, 72 места по неонатологии и 7 мест по неонатологии за счет средств местного бюджета. Ксения не пыталась поступить в резидентуру по специальностям педиатрия и неонатология. При этом существует расписка, где Ксения обязуется отработать по окончании вуза в селе, но когда это останавливало?

Даулет Оразаметов, выпускник интернатуры КазНМУ по общей врачебной практике. Распределен в городскую поликлинику № 2 в Тараз. Поступил на платной основе в Казахский Научный Центр дерматовенерологии и инфекционных заболеваний на дерматовенерологию. В ролике заявляет, что хочет быть терапевтом. При этом в 2019 году по программам резидентуры за счет республиканского бюджета выделено 70 мест по терапии. Даулет также не участвовал в конкурсе на терапию. При этом при поступлении в вуз писал расписку, что по распределению.

Сауле Абдиназарова, выпускница интернатуры КазНМУ по общей врачебной практике. Распределена в КГП на ПХВ "Центральная районная больница" Аксуского района Алматинской области. Поступила в резидентуру в Казахский Национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова по специальности "семейная медицина" за счет государственного заказа. В ролике заявляет, что хочет быть врачом. У Сауле есть возможность работать в центральной районной больнице, учиться в резидентуре на семейного врача и помогать нуждающимся в ней пациентам, но 6 сентября 2019 года отчислилась по семейным обстоятельствам и платно поступила в Казахский медицинский университет непрерывного образования по специальности дерматовенерология.

Дарын Ибрагимов Ибрагимулы, выпускник интернатуры медицинского университета Караганды по общей врачебной практике. Распределен в городскую поликлинику № 4 Караганды. Поступил в Казахский медицинский университет непрерывного образования. В ролике заявляет, что хочет быть врачом. Выпускники интернатуры имеют право работать врачом или поступить в резидентуру для специализации. В 2019 году по программам резидентуры за счет республиканского бюджета выделено 1500 мест по терапии, за счет местного бюджета 291 место.

Зарина Шарипова, выпускница интернатуры КазНМУ по общей врачебной практике. Распределена в городскую поликлинику №2 Петропавловска. Платно поступила в Казахский медицинский университет непрерывного образования по специальности дерматовенерология. В ролике заявляет, что хочет быть врачом. Между тем в заявлении на имя директора АО "Финансовый центр" Зарина, обучившись за счет государства, отказывается от обязательной отработки. Летом она инициировала несколько обращений к Президенту и уполномоченные органы, обращалась к ректорам медицинских вузов, адвокатам и депутатам с требованием принять в резидентуру по специальности дерматовенерология на платной основе.

Как мы видим, все, кто есть в ролике, хотят лечить сифилис за большие деньги, работать не хочет никто, при том, что поступая на бюджетную форму, все давали расписки, что будут отрабатывать по месту рекомендации или распределения. Государство тратило деньги в надежде получить дефицитные кадры, а получает конфликт.

Всегда есть тот, кому это нужно. И в данном случае было проще всего понять, кто, возможно, выступил движущей силой "проснувшихся врачей". Еще раз напомню, что поправки в Закон РК "Об образовании", где введена норма обязательной отработки выпускников, обучающихся по медицинским специальностям на основе государственного образовательного заказа в государственных медицинских организациях не менее 3 лет, появились в 2012 году и Биртанов к ней точно отношения не имеет. Когда они поступали, то не только были извещены, но и давали письменные обязательства. С 2019 года распределение выпускников осуществляется "Республиканской комиссией по персональному распределению граждан, обучившихся в рамках государственного образовательного заказа и сельской квоты при Министерстве здравоохранения".

Первый, кто начал распространять данное видео, Куаныш Керимкулов - владелец частных клиник "Сункар". Судя по контенту на его странице, он в жесткой оппозиции к министерству здравоохранения. Не исключено, что вызвано это конфликтом, ведь по результатам проверки, в данном медицинском учреждении выявлено множество нарушений и открытым остается вопрос о сохранении лицензии. В целом у него 18 аффилированных компаний. Кто-то делает лабораторные исследования, кто-то диагностику, кто-то клинику, таким образом, больные заходят в одну конторку, а выходят из другой и в случае чего, доказать что все связано между собой будет сложно, так же просматривается налоговая оптимизация, что, конечно, не запрещено по закону, но позволяет минимизировать налоговые выплаты и увеличивать прибыль.

В поддержку выступили все оппоненты МЗО, тем самым придав видео легитимизацию. Как всегда, не разобравшись, без выяснения бенефициантов.

РЕЗИДЕНТОВ ПРЕСУЮТ, а МЗРК через свои чаты и структуры манипулирует мнением общественности. Понимая, что его видео могу разоблачить, как, в общем-то, это было сделано, он выдал ворую порцию "компромата":

Понятно у МЗРК на сегодня нет открытых методов апонировать Студентам (Резидентам). Суть всего сказанного ранее, студенты прошли конкурс, оплатили свою учёбу в резидентуру, они хотят учиться на врачей узких специальностей и еще на свои деньги твёрдо понимая, что именно Завтра они узкие специальности больше принесут пользу Стране и Народу. Под выдуманный проблемой дефицита кадров МЗРК направляет студентов в село. Как будто именно село поле для тренингов молодых и неокрепших душ. Наоборот нужно как в СССР в районные больницы отправлять опытных и знающих свое дело, профессионалов. Сельчане не подопытные кролики, а село не Виварий. Пусть ищут более правильный и достойный путь. Далее при заключении договоров, почему были нарушены наши права, права Частного здравоохранения. Почему молодые кадры должны направляться в государственные клиники на отработку, а не в частные клиники, мы тоже показываем помощь, как ГОБМП, так платные. И еще хочу донести до всех, что у государства своих денег нет, все деньги которыми распоряжается наше Правительство это деньги народа, полученные через налоги и прочие отчисления. Дети, которые прошли по гранту учились на деньги своих родителей, близких родственников, и на свои тоже. Любое государство должно обучать свои кадры за свой счет, потому что чем завтра больше будет знаний и опыта у его граждан, тем больше будет Прибавочной стоимости, а значит и налогов. Учения К.Маркса официально еще не отменял. И еще одна позиция, о которой нельзя было не упомянуть. Каждый резидент или студент который завтра придёт к нам работать, он чей то ребёнок, он чья та надежда, он будущий гражданин страны. Он завтра будет платить налоги, рожать детей, тем самым укреплять нашу Страну и наш Казахстан. Кто хочет, чтоб его ребенка отправили в село неопытного, чтобы он совершил ошибку, и его посадили за это в тюрьму? Вообщем в МЗРК со студентами и резидентами влетел в реальный ЛЯП. Что касательно этого видео соответствующие органы должны дать детальное разъяснить населению, как так получилось, что сотрудник МЗРК манипулирует мнением общественности".

Хочу повторить, что государство, оплачивая их обучение, после изменения законодательства взяло с них расписку, которые часть из них подписывало в здравом уме и трезвой памяти. Это обязательство, ваучер, клятва, наконец, и неважно, чего они хотят. Они могли отказаться и сразу пойти на платное отделение, но, по сути, идут на подлог, обман, а так же становятся разменной монетой в торге между представителем бизнеса и государства. Когда они поступали в университет, их так же предупреждали, что к их выпуску государство изменило правило и придется поработать на почве. И да, ничего плохого в просьбе министерства нет, показать, как устроились врачи, отвечающие за свои слова и отдающие свой долг государству, за бесплатное обучение. Булгаков в такой поездке величайший роман написал, и Чехов не брезговал практикой земского врача.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!