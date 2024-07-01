В Казахстане обновили правила размещения госзаказа на подготовку медицинских кадров в резидентуре

Министр здравоохранения приказом от 21 июня 2024 года внес изменения в правила размещения государственного заказа, приема на обучение и подготовки медицинских кадров в резидентуре, сообщает Zakon.kz.

Некоторые пункты правил изложены в новой редакции.

Так, говорится, что государственный образовательный заказ на подготовку медицинских кадров в резидентуре, сформированный в разрезе клинических специальностей, размещается среди организаций образования и национальных или научных центров, научно-исследовательских институтов независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, прошедшие специализированную аккредитацию в аккредитационных органах, внесенных в реестр признанных аккредитационных органов.

Заявки на подготовку медицинских кадров в резидентуре ежегодно до 1 марта подаются местными исполнительными органами в области здравоохранения областей, городов республиканского значения, столицы, республиканскими медицинскими организациями, организациями медицинского образования и науки, иными государственными органами в Национальный координатор по установленной форме.

При формировании заявок на подготовку медицинских кадров в резидентуре местные исполнительные органы формируют данные с учетом потребности медицинских организаций моногородов, сельских населенных пунктов, вновь строящихся объектов здравоохранения.

На основе полученных от заказчиков заявок на подготовку медицинских кадров в резидентуре Национальный координатор ежегодно до 20 марта формирует и направляет общую и прогнозную потребность в медицинских кадрах в разрезе регионов, категорий населенного пункта (город, моногород/село), клинических специальностей с указанием источника финансирования в уполномоченный орган и МИО.

Для участия в конкурсе по размещению государственного образовательного заказа на подготовку медицинских кадров в резидентуре организации образования, национальные или научные центры и научно-исследовательские институты подают в уполномоченный орган конкурсную заявку с подтверждающими документами, включающую:

заявку по установленной форме;

анкету по установленной форме;

информационную карту по установленной форме;

предложения на размещение государственного образовательного заказа на подготовку медицинских кадров в резидентуре на соответствующий учебный год;

информационную карту о наличии аккредитованных баз резидентуры по установленной форме.

При возникновении спорных вопросов к конкурсной заявке представленных организаций образования комиссия дополнительно запрашивает подтверждающие документы.

При непредоставлении подтверждающих и дополнительных документов в трехдневный срок комиссия отклоняет заявку организации образования.

При определении организаций образования, научных центров и научно-исследовательских институтов и размещении государственного образовательного заказа на подготовку медицинских кадров в резидентуре комиссия руководствуется следующими основными критериями:

наличие контингента обучающихся по соответствующей группе образовательных программ за последние три года;

кадровое обеспечение образовательного процесса, соответствующее требованиям на занятие образовательной деятельностью по образовательным программам резидентуры;

доступ к мировым научным и образовательным ресурсам;

материально-техническое обеспечение научно-образовательного процесса, соответствующее требованиям на занятие образовательной деятельностью по образовательным программам резидентуры;

наличие аккредитованных образовательных программ резидентуры;

наличие образовательных программ в реестре образовательных программ единой информационной системы образования;

наличие в организациях образования пунктов общественного питания и медицинского обслуживания;

результаты трудоустройства выпускников;

участие в международном или национальном рейтингах организаций образования;

участие в рейтинге, проводимом Национальной палатой предпринимателей РК "Атамекен" для организаций образования в области здравоохранения.

На основе оценки комиссия принимает решение о размещении государственного образовательного заказа на подготовку медицинских кадров в резидентуре с указанием заказчиков для последующего трудоустройства по завершении программы резидентуры, перечня организаций образования, научных центров и научно-исследовательских институтов, в которых по условиям конкурса размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров в резидентуре с указанием количества государственного образовательного заказа по специальностям.

Зачисление лиц в резидентуру на платной основе осуществляется по итогам вступительного экзамена по профилю группы образовательных программ и набравших не менее 75 баллов из возможных 100 баллов. На обучение по государственному образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по вступительному экзамену, но не менее 75 баллов.

Заявление на зачисление подается на имя руководителя организации с обязательным указанием заказчика.

Организации образования после зачисления в резидентуру представляют в уполномоченный орган в области здравоохранения в течение 10 календарных дней итоговый отчет по организации и проведению приема, а также копии приказов о зачислении в резидентуру по государственному образовательному заказу с указанием заказчика, где выпускник резидентуры отрабатывает после окончания программы.



Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что организации образования после зачисления в резидентуру представляют республиканским медицинским организациям, организациям медицинского образования и науки, иным государственным органам в течение 10 календарных дней информацию о зачислении по государственному заказу с указанием количества резидентов, специальности обучения и языка обучения для планирования заказчиком вакантных рабочих мест к моменту завершения программы резидентуры.

Заказчик согласно представленным данным заключают трехсторонний договор (организация образования и науки, врач-резидент, заказчик) c закреплением последующей обязательной отработки государственного заказа согласно потребности заказчика.

Также говорится, что реализация программ резидентуры осуществляется организациями образования в аккредитованных клиниках организаций образования в области здравоохранения, университетских больницах, национальными или научными центрами, научно-исследовательскими институтами, аккредитованными в качестве баз резидентуры.

Распределение врачей-резидентов по базам резидентуры осуществляется организацией образования самостоятельно согласно индивидуальному плану работы врача-резидента.

Клиническая практика врачей-резидентов планируется и организуется в сельских, городских, областных и республиканских организациях здравоохранения по соответствующей специальности общей продолжительностью не менее сроков, указанных в типовой учебной программе резидентуры, согласно индивидуальному плану работы врача-резидента.

Указывается, что перевод врача-резидента с платной основы на обучение по государственному образовательному заказу на вакантное место на оставшийся срок обучения осуществляется в каникулярный период решением руководителя организации образования.



Врачи-резиденты, поступившие на платной основе, а также по образовательным грантам, утвержденным для отдельных организаций, переводятся в другую организацию только на платной основе на оставшийся срок обучения в каникулярный период решением руководителя организации образования.

Процедура перевода устанавливается организацией образования самостоятельно и отражается в его академической политике.

Приказ вводится в действие с 9 июля 2024 года.