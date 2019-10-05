Полина Гагарина сняла празднующих родственников Мирзияева на видео

В большинстве комментариев пользователи отмечают, что место Каримовой, которую в свое время называли "принцессой Узбекистана", сегодня не пустует.

Концерт Полины Гагариной, прошедший 1 октября в Ташкенте, привел к скандалу в соцсетях Узбекистана. Но его причиной послужило не выступление российской певцы, а банкет после него. За столом, переполненным экзотическими блюдами, можно увидеть дочерей и зятьев президента Шавката Мирзияева, занимающих руководящие посты, передает "Озодлик".

По словам продюсера Гагариной Андрея Мухачева, на концерте певицы в Ташкенте в ледовом дворце Humo собралось 10 тысяч зрителей, а само мероприятие прошло "на самом высшем уровне".

Гагарина и ее поклонники опубликовали в соцсетях самые "жаркие" эпизоды этого концерта.

На этом видео, предположительно снятом и распространенном самой Гагариной, видны дочери и зятья президента Узбекистана Шавката Мирзияева, хором подпевающие песню "Обезоружена ".

Среди сидящих и поющих за накрытым разными экзотическими явставами столом видна Саида Мирзияева. Она является не только дочерью главы государства, но и главным имиджмейкером правительства Узбекистана, заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций – государственным чиновником.

Рядом с ней сидит и подпевает младшая дочь президента Мирзияева – Шахноза Мирзияева, являющаяся начальником Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования.

Зятья Мирзияева тоже занимают высокие руководящие посты. По официально неподтвержденной информации, старший зять узбекского президента Ойбек Турсунов является первым заместителем главы администрации президента, а второй зять Отабек Умаров – заместителем руководителя Службы безопасности главы государства.

В большинстве комментариев пользователи отмечают, что место Каримовой, которую в свое время называли "принцессой Узбекистана", сегодня не пустует.

(В 2014 году Гульнара Каримова была помещена под домашний арест, в настоящее время она отбывает тюремное наказание в женской колонии за коррупцию, а также хищение государственных средств и завладение путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах).

Спустя почти 20 лет после президентства отца, Гульнара Каримова ввела в традицию проводить в Ташкенте специальные фестивали, концерты и конкурсы для зарубежной элиты.

В те годы Гульнара Каримова, считавшаяся преемником своего отца, являлась официальным представителем Узбекистана в ООН в Женеве, высокопоставленным дипломатом.

Гульнара Каримова приглашала британского певца Стинга, актрису Монику Белуччи, испанского певца Хулио Иглесиаса, итальянского композитора и дирижера Эннио Морриконе, французского актера Жерара Депардье, звезду сериала "Великолепный век" Халита Эргенча, португальского футболиста Роналду и его аргентинского коллегу Месси на свои светские мероприятия в Узбекистан.

Каждому из этих звезд выплачивались миллионные гонорары.

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