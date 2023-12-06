"Наконец-то показали": Полина Гагарина впервые опубликовала фото дочери

Известная российская певица Полина Гагарина с рождения всячески скрывала лицо своей дочери Мии, которой в апреле 2023 года исполнилось шесть лет. Но 6 декабря артистка в Instagram опубликовала совместные фото и видео с наследницей, в которых впервые показала лицо дочери, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией Гагарина рассказала, что сдержала обещание, данное дочери.

"Обещание дочери – это святое! После трех съемок в разных местах я помчалась к своей любимой девочке покататься на коньках на красивейшем катке нашего города... Там сказочная атмосфера! Миюша была в полном восторге, усердно вспоминала, как ездить на коньках, а после сказала, что это был лучший вечер в ее жизни! Ну а я осталась незамеченной, балаклава – вещь", – отметила Полина.

Фолловеры были удивлены тому, что певица впервые ничем не прикрыла лицо Мии:

"А уже не сглазят?"

"Наконец-то, мы так долго этого ждали".

"Наконец-то показали! Она смесь мамы и папы, колоритные глаза".

Другая часть фанатов разделилась на два лагеря – если одни отметили, что наследница очень похожа на маму, то другие заметили сходства во внешности Мии с папой Дмитрием Исхаковым (фотограф и бывший муж Гагариной). Третьи просто высказались о красоте дочери артистки:

"Ой как похожи".

"Как дочь на папу похожа".

"Разрез глаз и улыбка – мамины".

"Миюша – невероятная красотка".

"Как Мия на вас похожа! Вы очень красивые".

"Мия – Полина Гагарина в миниатюре! Супер классная и бойкая девочка".

"Правильно, Полина Сергеевна, вы сказали: "Слуха нет, но она в искусстве".

Отметим, что в мае этого года Гагарина впервые вывела дочь на большую сцену, где они исполнили песню "Колыбельная". Тогда фанаты заметили, что вокальные данные Мии не так идеальны, а певица согласилась с ними. По ее словам, все музыкальные дары забрал сын (Андрей Кислов – наследник Гагариной от первого брака), у которого "абсолютный слух, он занимается музыкой". У Мии, как отметила Полина, "хорошее чувство ритма, чему вообще не научить, но голоса нет, слух – просто медведь наступил на ухо, поэтому у нас нет никаких амбиций становиться певицей".

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