"Наконец-то показали": Полина Гагарина впервые опубликовала фото дочери
Под публикацией Гагарина рассказала, что сдержала обещание, данное дочери.
"Обещание дочери – это святое! После трех съемок в разных местах я помчалась к своей любимой девочке покататься на коньках на красивейшем катке нашего города... Там сказочная атмосфера! Миюша была в полном восторге, усердно вспоминала, как ездить на коньках, а после сказала, что это был лучший вечер в ее жизни! Ну а я осталась незамеченной, балаклава – вещь", – отметила Полина.
Фолловеры были удивлены тому, что певица впервые ничем не прикрыла лицо Мии:
- "А уже не сглазят?"
- "Наконец-то, мы так долго этого ждали".
- "Наконец-то показали! Она смесь мамы и папы, колоритные глаза".
Другая часть фанатов разделилась на два лагеря – если одни отметили, что наследница очень похожа на маму, то другие заметили сходства во внешности Мии с папой Дмитрием Исхаковым (фотограф и бывший муж Гагариной). Третьи просто высказались о красоте дочери артистки:
- "Ой как похожи".
- "Как дочь на папу похожа".
- "Разрез глаз и улыбка – мамины".
- "Миюша – невероятная красотка".
- "Как Мия на вас похожа! Вы очень красивые".
- "Мия – Полина Гагарина в миниатюре! Супер классная и бойкая девочка".
- "Правильно, Полина Сергеевна, вы сказали: "Слуха нет, но она в искусстве".
Отметим, что в мае этого года Гагарина впервые вывела дочь на большую сцену, где они исполнили песню "Колыбельная". Тогда фанаты заметили, что вокальные данные Мии не так идеальны, а певица согласилась с ними. По ее словам, все музыкальные дары забрал сын (Андрей Кислов – наследник Гагариной от первого брака), у которого "абсолютный слух, он занимается музыкой". У Мии, как отметила Полина, "хорошее чувство ритма, чему вообще не научить, но голоса нет, слух – просто медведь наступил на ухо, поэтому у нас нет никаких амбиций становиться певицей".
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