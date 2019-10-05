Задержан замначальника ДП Акмолинской области - МВД объявило войну коррупционерам

Задержание высокопоставленных полицейских – не первая операция, проведенная совместно с органами национальной безопасности и антикоррупционной службой.

3 октября текущего года в результате совместной операции, проведенной органами национальной безопасности и Департаментом собственной безопасности МВД, изобличены руководящие должностные лица Департамента полиции Акмолинской области, длительное время занимавшиеся противоправной деятельностью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Заместитель начальника Департамента задержан, в отношении других лиц избраны иные меры пресечения.

Задержание высокопоставленных полицейских – не первая операция, проведенная совместно с органами национальной безопасности и антикоррупционной службой.

Это результат последовательной политики Министерства по противодействию коррупции, а также другим нарушениям законности в собственных рядах и обеспечению транспарентности этой работы.

Так, в ходе совместных действий за 8 месяцев т.г. в отношении сотрудников начато 307 досудебных расследований, в том числе 170 – по коррупционным правонарушениям. К уголовной ответственности привлечены 74 руководителя различного звена, 52 из них – за коррупцию.

Сотрудники привлекаются к ответственности за мошенничество, взяточничество, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и другие преступления.

Крайне важным в этой работе является персональная ответственность руководителей, не принимающих должных мер превентивного характера.

К примеру, начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области освобождён от должности в связи с задержанием за коррупционные преступления его заместителя.

Также за коррупционные преступления руководителей курируемых подразделений лишились должностей заместители начальников департаментов полиции Атырауской и Жамбылской областей.

Не менее жесткие меры принимаются в отношении руководителей, нарушающих этические нормы поведения.

В Костанайской области один из заместителей начальника Департамента полиции уволен по отрицательным мотивам за нахождение на службе в нетрезвом состоянии, другой – освобожден от занимаемой должности за оскорбление подчиненного.

В настоящее время осуществляются проверки в ряде регионов на предмет коррупционных схем, в том числе связанных с кадровыми вопросами, в сфере государственных закупок и др.

На состоявшейся в апреле т.г. Коллегии МВД с участием Главы государства Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев определил бескомпромиссную борьбу с коррупцией в качестве одного из приоритетов работы и ключевого условия успешной реформы органов внутренних дел.

- Мы все служим народу. Терпение наших граждан исчерпано. Время уговоров и обсуждений закончилось. В рядах полиции нет места тем, кто злоупотребляет доверием и властью. Нет места тем, кто позорит честь мундира. Я требую от всех - от рядового до генерала честной службы во благо своего народа!, - сказал глава МВД в ходе прошедшего в сентябре т.г. селекторного совещания с участием руководителей территориальных департаментов полиции, ЧС и УИС.

Такие задачи поставлены и перед новым руководством служб собственной безопасности и кадровой политики.

Одним из нововведений кадровой работы стало обязательное собеседование кандидатов на руководящие должности на Кадровой комиссии МВД, что соответствует принципам меритократии и состязательности. Причем, рассматриваются все кандидаты, состоящие в резерве, для обеспечения состязательности процесса и определения лучшего.

Начальник Департамента собственной безопасности имеет значительный опыт оперативно-аналитической работы в органах национальной безопасности, в том числе по выявлению коррупционных схем и "нечистых на руку" сотрудников.

Принципиальное новшество работы собственной безопасности – опора на гражданское общество.

В этих целях подписан трехсторонний совместный план по противодействию коррупции в органах внутренних дел между МВД, Агентством по противодействию коррупции и гражданскими институтами.

Ход реализации плана рассмотрен 5 сентября т.г. с участием заинтересованных государственных органов, общественниками и СМИ.

- Борьба с коррупцией в органах внутренних дел будет бескомпромиссной. Поэтому я призываю граждан не оставаться в стороне и информировать МВД обо всех фактах коррупционных правонарушений, совершенных нашими сотрудниками. По каждому случаю будут приняты соответствующие меры, - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников органов внутренних дел можно сообщить, обратившись на блог министра на портале https://dialog.egov.kz или позвонив в Департамент собственной безопасности министерства (телефон доверия: 1402), либо отправив сообщение на личные странички "Facebook" и "Instagram" начальника ДСБ. Анонимность гарантируется.

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