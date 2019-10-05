Задержан замначальника ДП Акмолинской области - МВД объявило войну коррупционерам
Задержание высокопоставленных полицейских – не первая операция, проведенная совместно с органами национальной безопасности и антикоррупционной службой.
3 октября текущего года в результате совместной операции, проведенной органами национальной безопасности и Департаментом собственной безопасности МВД, изобличены руководящие должностные лица Департамента полиции Акмолинской области, длительное время занимавшиеся противоправной деятельностью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Заместитель начальника Департамента задержан, в отношении других лиц избраны иные меры пресечения.
Задержание высокопоставленных полицейских – не первая операция, проведенная совместно с органами национальной безопасности и антикоррупционной службой.
Это результат последовательной политики Министерства по противодействию коррупции, а также другим нарушениям законности в собственных рядах и обеспечению транспарентности этой работы.
Так, в ходе совместных действий за 8 месяцев т.г. в отношении сотрудников начато 307 досудебных расследований, в том числе 170 – по коррупционным правонарушениям. К уголовной ответственности привлечены 74 руководителя различного звена, 52 из них – за коррупцию.
Сотрудники привлекаются к ответственности за мошенничество, взяточничество, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и другие преступления.
Крайне важным в этой работе является персональная ответственность руководителей, не принимающих должных мер превентивного характера.
К примеру, начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области освобождён от должности в связи с задержанием за коррупционные преступления его заместителя.
Также за коррупционные преступления руководителей курируемых подразделений лишились должностей заместители начальников департаментов полиции Атырауской и Жамбылской областей.
Не менее жесткие меры принимаются в отношении руководителей, нарушающих этические нормы поведения.
В Костанайской области один из заместителей начальника Департамента полиции уволен по отрицательным мотивам за нахождение на службе в нетрезвом состоянии, другой – освобожден от занимаемой должности за оскорбление подчиненного.
В настоящее время осуществляются проверки в ряде регионов на предмет коррупционных схем, в том числе связанных с кадровыми вопросами, в сфере государственных закупок и др.
На состоявшейся в апреле т.г. Коллегии МВД с участием Главы государства Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев определил бескомпромиссную борьбу с коррупцией в качестве одного из приоритетов работы и ключевого условия успешной реформы органов внутренних дел.
- Мы все служим народу. Терпение наших граждан исчерпано. Время уговоров и обсуждений закончилось. В рядах полиции нет места тем, кто злоупотребляет доверием и властью. Нет места тем, кто позорит честь мундира. Я требую от всех - от рядового до генерала честной службы во благо своего народа!, - сказал глава МВД в ходе прошедшего в сентябре т.г. селекторного совещания с участием руководителей территориальных департаментов полиции, ЧС и УИС.
Такие задачи поставлены и перед новым руководством служб собственной безопасности и кадровой политики.
Одним из нововведений кадровой работы стало обязательное собеседование кандидатов на руководящие должности на Кадровой комиссии МВД, что соответствует принципам меритократии и состязательности. Причем, рассматриваются все кандидаты, состоящие в резерве, для обеспечения состязательности процесса и определения лучшего.
Начальник Департамента собственной безопасности имеет значительный опыт оперативно-аналитической работы в органах национальной безопасности, в том числе по выявлению коррупционных схем и "нечистых на руку" сотрудников.
Принципиальное новшество работы собственной безопасности – опора на гражданское общество.
В этих целях подписан трехсторонний совместный план по противодействию коррупции в органах внутренних дел между МВД, Агентством по противодействию коррупции и гражданскими институтами.
Ход реализации плана рассмотрен 5 сентября т.г. с участием заинтересованных государственных органов, общественниками и СМИ.
- Борьба с коррупцией в органах внутренних дел будет бескомпромиссной. Поэтому я призываю граждан не оставаться в стороне и информировать МВД обо всех фактах коррупционных правонарушений, совершенных нашими сотрудниками. По каждому случаю будут приняты соответствующие меры, - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.
Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников органов внутренних дел можно сообщить, обратившись на блог министра на портале https://dialog.egov.kz или позвонив в Департамент собственной безопасности министерства (телефон доверия: 1402), либо отправив сообщение на личные странички "Facebook" и "Instagram" начальника ДСБ. Анонимность гарантируется.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!