Задержаны после похищения и убийства: КНБ и ДП Алматы провели спецоперацию
Указанные лица, как уточнили в ведомстве, с июня 2025 года находились в розыске.
Уже 14 июля 2025 года стало известно, что в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
"Они водворены в изолятор временного содержания (ИВС)".Пресс-служба КНБ РК
Также решается вопрос привлечения к уголовной ответственности жителя Алматы, который умышленно укрывал разыскиваемых лиц.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
В комитете пояснили и напомнили, что в соответствии со статьей 432 Уголовного кодекса за сокрытие преступления и преступников предусмотрена ответственность.
Ранее КНБ обратился к казахстанцам из-за активизации телефонных мошенников. Жителей страны предупредили о фальшивых звонках от имени сотрудников ведомства.