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События

Задержаны после похищения и убийства: КНБ и ДП Алматы провели спецоперацию

Алматы, убийство в Усть-Каменогорске, задержания, КНБ, ИВС, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 10:48 Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с Департаментом полиции (ДП) Алматы провели операцию по задержанию двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска в мае 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Указанные лица, как уточнили в ведомстве, с июня 2025 года находились в розыске.

Уже 14 июля 2025 года стало известно, что в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

"Они водворены в изолятор временного содержания (ИВС)".Пресс-служба КНБ РК

Также решается вопрос привлечения к уголовной ответственности жителя Алматы, который умышленно укрывал разыскиваемых лиц.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В комитете пояснили и напомнили, что в соответствии со статьей 432 Уголовного кодекса за сокрытие преступления и преступников предусмотрена ответственность.

Ранее КНБ обратился к казахстанцам из-за активизации телефонных мошенников. Жителей страны предупредили о фальшивых звонках от имени сотрудников ведомства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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