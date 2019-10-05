Российские звезды, кардинально изменившие внешность

Почти у всех современных звезд есть свои "фишки" в имидже.

Почти у всех современных звезд есть свои "фишки" в имидже, благодаря которым их узнают даже те, кто далек от шоу-бизнеса. К примеру, у Боярского это шляпа, у Сергея Зверева — высокие каблуки и вычурные костюмы. Но всегда ли эти люди были такими?

Ниже вы увидите 10 фото российских певцов, шоуменов и музыкантов на пике и в самом начале их карьеры. А после этого выясним, на кого из них слава повлияла отрицательно, а кому — пошла на пользу.

Елка

В молодости Елка (наст. имя — Елизавета Иванцив) была обыкновенной девушкой. Сейчас это эпатажная певица с запоминающимся стилем и всегда интересными прическами.

Надежда Грановская

В юности бывшая солистка "ВИА Гры" выглядела довольно скромно… Интересно, кто-то из одноклассников Нади мог предположить, что в будущем она станет настоящей секс-бомбой?

Анна Семенович

Как и Грановская, Анна Семенович с возрастом распустилась как цветок. Конечно же, не обошлось без помощи пары грудных имплантатов.

Сергей Зверев

Мы просто не могли не упомянуть стилиста Сергея Зверева. Все его изменения за прошедшие годы, как говорится, налицо.

Светлана Лобода

И в молодости Лобода была довольно милой, но сейчас она настоящая "суперзвезда".

Митя Фомин

Вот что делают зрелость и хороший стилист.

Борис Моисеев

Борис Моисеев всегда был экстравагантным, но в 50-60 лет это достигло своего пика.

Наргиз Закирова

Певица Наргиз создала себе очень запоминающийся образ, поэтому появление ее фотографий в молодости обычно вызывает удивление.

Анастасия Волочкова

За годы публичной жизни Волочкова смогла превратиться из талантливой балерины в "королеву шпагатов".

Никита Джигурда

Кто этот мачо слева?! Ааа, все понятно…

Источник: BigPicture

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!