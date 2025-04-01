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Культура и шоу-бизнес

Актриса рассказала о кардинальных переменах во внешности и предостерегла казахстанок

Актриса Джания Джуринская сделала пластику тела, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 14:02 Фото: Instagram/djurinskaya
Звезда казахстанских молодежных сериалов, получившая большую популярность после проекта "ВУЗеры", Жания Джуринская откровенно призналась в том, что сделала пластику тела, сообщает Zakon.kz.
"Да, я сделала маммопластику, липофилинг ягодиц и подтянула живот" – подписала актриса видео, на котором рассказала кратко историю своих "приключений".

Операцию Жания Джуринская делала в Бишкеке (Кыргызстан). Она боялась наркоза, но все прошло быстро.

"Первые дни после операции я боялась, что не скоро встану на ноги и не скоро заговорю, но на третий день я уже пританцовывала..." – рассказала актриса и блогер.

Она высказала удовлетворение произошедшими переменами. Но при этом обратилась к подписчицам с предостережением.

"Но я хочу, чтобы вы были реалистами и трезво смотрели на этот мир. Судя по переходам на страницу врача, многие девочки хотят что-то в себе изменить. Без проблем! Но вы должны понимать, что хоть все переделай, внутреннее состояние неудовлетворенности может так и оставаться. Поэтому в первую очередь – ментальное здоровье, а потом идите за эстетикой", – советует 34-летняя актриса.

Жания Джуринская является мамой двух детей, второго ребенка она родила не так давно. Через 10 месяцев после родов артистка поделилась, что только сейчас начала "просыпаться и возвращаться к своей жизни".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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