Актриса рассказала о кардинальных переменах во внешности и предостерегла казахстанок

Звезда казахстанских молодежных сериалов, получившая большую популярность после проекта "ВУЗеры", Жания Джуринская откровенно призналась в том, что сделала пластику тела, сообщает Zakon.kz.

"Да, я сделала маммопластику, липофилинг ягодиц и подтянула живот" – подписала актриса видео, на котором рассказала кратко историю своих "приключений".

Операцию Жания Джуринская делала в Бишкеке (Кыргызстан). Она боялась наркоза, но все прошло быстро.

"Первые дни после операции я боялась, что не скоро встану на ноги и не скоро заговорю, но на третий день я уже пританцовывала..." – рассказала актриса и блогер.

Она высказала удовлетворение произошедшими переменами. Но при этом обратилась к подписчицам с предостережением.

"Но я хочу, чтобы вы были реалистами и трезво смотрели на этот мир. Судя по переходам на страницу врача, многие девочки хотят что-то в себе изменить. Без проблем! Но вы должны понимать, что хоть все переделай, внутреннее состояние неудовлетворенности может так и оставаться. Поэтому в первую очередь – ментальное здоровье, а потом идите за эстетикой", – советует 34-летняя актриса.

Жания Джуринская является мамой двух детей, второго ребенка она родила не так давно. Через 10 месяцев после родов артистка поделилась, что только сейчас начала "просыпаться и возвращаться к своей жизни".