Головкин снова стал чемпионом мира

Казахстанец одержал 40-ю победу.

В Нью-Йорке на Madison Square Garden прошел вечер профессионального бокса. В главном бое вечера экс-чемпион мира Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) разыграли вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии одной из четырех авторитетнейших в боксе организаций IBF, а также второстепенной IBO, сообщает Zakon.kz.

Бой продлился все отведенные 12 раундов. В первом раунде Головкин отправил Деревянченко в легкий нокдаун, но украинец не сдался и доставил немало проблем Геннадию.

Судьи этого боя - Франк Ломбарди из Коннектикута, Эрик Марлински и Кевин Морган из Нью-Йорка единогласно присудили победу казахстанцу. Один судья дал 114-113 в пользу казахстанца, еще двое судей отдали победу Геннадию со счетом 115 -112.

Подробнее о ходе боя и самом вечере бокса в Нью-Йорке читайте в нашей текстовой онлайн-трансляции здесь.

Альберт Ахметов

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