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Головкин отправил Деревянченко в нокдаун в первом раунде

Деревянченко с сильным рассечением на лице вынужден активизироваться.

Фото : Inbusiness.kz6 октября 2019, 09:18

Казахстанец Геннадий Головкин отправил украинца Сергея Деревянченко в нокдаун в первом раунде, сообщает Zakon.kz.

Проходит главный бой вечера на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке - экс-чемпион мира Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) разыгрывают вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии одной из четырех авторитетнейших в боксе организаций IBF, а также второстепенной IBO. Zakon.kz предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию об этом событии.

Деревянченко с сильным рассечением на лице вынужден активизироваться.

Текстовую трансляцию вечера бокса можно увидеть здесь.


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