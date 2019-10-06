Я не видел этот удар - Деревянченко объяснил поражение от Головкина
Судьи этого боя - Франк Ломбарди из Коннектикута, Эрик Марлински и Кевин Морган из Нью-Йорка единогласно присудили победу казахстанцу. Один судья дал 114-113 в пользу казахстанца, еще двое судей отдали победу Геннадию со счетом 115 -112.
Фото : кадр из видео6 октября 2019, 10:15
Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал проигранный им бой казахстанцу Геннадию Головкину за титул чемпиона мира в Нью-Йорке, передает Zakon.kz.
- Я чувствую себя хорошо. Спасибо моей команде, всем украинцам, всем, кто пришел на этот бой. Спасибо за поддержку. Сечка иногда мне закрывала глаз. Иногда не видел. Когда затекал глаз - он меня находил боковым ударом. Когда я начинал двигаться, давал ему пространство. Он начал попадать меня длинными ударами. Когда я с ним, сталкивал назад - у меня получалось больше хороших атак. Нокдаун? Я не видел этот удар. Он попал мне в область затылка. Да, я начинал уклоняться вниз - и он попал мне в эту сторону. Я встал и продолжил бой. Не было такого сильного потрясения. Я бы хотел реванш, если это возможно. Я готов, - сказал Деревянченко.
Судьи этого боя - Франк Ломбарди из Коннектикута, Эрик Марлински и Кевин Морган из Нью-Йорка единогласно присудили победу казахстанцу. Один судья дал 114-113 в пользу казахстанца, еще двое судей отдали победу Геннадию со счетом 115 -112.
Альберт Ахметов
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