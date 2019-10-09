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Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа

Пресс-секретарь Белого дома назвала импичмент "партизанскими действиями", оскорбляющими Конституцию США.

Фото : news.ru9 октября 2019, 06:02

Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в письме, которое советник американского лидера Пэт Чиполлоне направил в Палату представителей Конгресса США, передает Lenta.ru.

В письме сказано, что расследование, которое стало поводом для начала процедуры импичмента, не имеет под собой никаких законных оснований. Чиполлоне называет расследование несправедливым и необъективным, а также указывает, что оно может повредить институту исполнительной власти и принципу разделения властей.

Комментируя письмо, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала импичмент "партизанскими действиями", оскорбляющими Конституцию США.

- Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают, - утверждает Гришэм.

Она считает, что с помощью процедуры импичмента демократы надеются повлиять на выборы президента США 2020 года.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.


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