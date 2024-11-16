Трамп выбрал пресс-секретаря Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой пресс-секретаря Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Эту должность займет пресс-секретарь его предвыборной кампании Кэролайн Ливитт. Об изменениях в профессиональной биографии женщина заявила на своей странице в Wikipedia.

Как отмечает USA Today, со слов Трампа, Кэролайн "умна, вынослива и зарекомендовала себя как высокоэффективный связист".

"Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, когда мы снова сделаем Америку великой", – подчеркнул Трамп.

Известно, что 27-летняя Ливитт уже работала в администрации Трампа во время его первого срока. Тогда она занимала должность помощника пресс-секретаря.

Накануне Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США.