"Обо всем приходится гадать". Эколог о пожаре на заводе "Арселлор Миттал"

В тушении пожара были задействованы более 40 сотрудников ДЧС области.

На заводе "Арселор Миттал Темиртау" загорелся один из крупных цехов. За последний год это уже не первое происшествие. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

Огромное пламя высотой в несколько метров охватило цех, который отвечает за выпуск холодного листового проката. Последний раз оборудование здесь меняли всего четыре года назад. Но это не помогло избежать происшествия.

По информации пресс-службы АО "Арселор Миттал Темиртау", обошлось без пострадавших. Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Создана комиссия по расследованию причин произошедшего.

За последний год это уже не первое серьезное происшествие на заводе. Буквально месяц назад в конверторном цехе произошел внезапный хлопок с выбросом горячего пара. Ожоги получили четверо рабочих. А прошлой осенью мощный взрыв снес стену на комбинате. Тогда тоже пострадали люди. Инспекторы по промышленной безопасности обвинили в аварии Арселор Миттал Темиртау. По словам экологов, подобные ЧП серьезно вредят окружающей среде.

- Пожары на крупных предприятиях неизбежны. Горят и зарубежные заводы, в Европе, Америке. Вопрос только как часто? Пожар 18 года, 19 года. Хотелось бы, чтоб это происходило чем реже, тем лучше. Сейчас страшный недостаток информации, - рассказал эколог Дмитрий Калмыков.

При этом зачастую руководство предприятия и правоохранительные органы о ЧП умалчивают, говорят ученые. Чтобы информация о происшествиях стала доступной, в экологический кодекс предлагают внести изменения. Включать экологов в состав комиссии, которая расследует происшествия на заводах.

- Обо всем приходится гадать. Один раз в 25 лет в 2018 году областная прокуратура нас пригласила в качестве экспертов, когда проводила проверку на Арселоре. Но опять-таки, в силу действующего законодательства, мы не знаем, что написано в решении прокуратуры, оно секретное. Что должен сделать Арселор, чтобы ситуация улучшилась, мы не знаем, - отметил Калмыков.

В тушении пожара были задействованы более 40 сотрудников ДЧС области. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

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