Сильный тенге пока нам может только сниться – эксперт

Почему на курс доллара и тенге не влияют ни положительные, ни отрицательные внешние факторы.

Несмотря на официальный курс 389,38 тенге за доллар, установленный 8 октября, американскую валюту обменниках покупают в среднем по 390 тенге, а продают по 391,7, а в некоторых местах доходит даже до 392 тенге. При этом совершенно непонятно, что происходит с курсом. Пока нефть была дорогой — тенге не укреплялся, зато, когда нефть опустилась, мы видим ослабление. Причем, судя по всему, контролируемое. Своим мнением о том, почему так происходит и когда это закончится, с журналистом Zakon.kz поделился аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане, автор телеграмм-канала FINANCEkaz Андрей Чеботарев.

- Де-факто у нас свободно плавающий курс, то есть курс определяют игроки на бирже в процессе торгов. Но регулятор может тоже участвовать в них (и даже участвует, но не всегда в этом признается) и формировать курс. От степени и объема участия зависит, насколько наш тенге свободен. Так как доказать участие регулятора в формировании курса достаточно сложно по ряду технических причин, если он сам в этом не признается, то мы можем лишь предполагать, –отметил эксперт.

В качестве подтверждения своих слов Андрей Чеботарев привел конкретные факты.

Факт первый, на курс почти никак не влияют внешние факторы: ни положительные, ни отрицательные. Когда в начале августа российский рубль терял на фоне новостей о санкциях и высокого индекса доллара, тенге стоял на месте, менялся только кросс-курс к рублю от 6,1 в конце июля до 5,8 – 10 августа. Потом внешние факторы стали благоприятные и... тенге относительно доллара снова почти никак не подвинулся, зато кросс-курс снова пошел вверх в область выше 6 тенге за 1 рубль.

Факт второй, тоже самое произошло после атаки дронов на заводы Саудовской Аравии. Нефть подорожала, тенге почти не укрепился, только кросс-курс к рублю вырос. Сейчас, когда давление на тенге возросло из-за дешевеющей нефти и высокого индекса доллара, мы опять видим процесс, когда кросс-курс опустился ниже 6 тенге за рубль – он уже снова 5,95. А вот доллар так и стоит в диапазоне от 386 до 390, где 390 многим кажется психологическим барьером, но на самом деле таким барьером выступает 393-395, именно это будет рекордным курсом тенге.

- Факт третий - как и два месяца назад в моменты сильного внешнего давления на курс, тенге "сдавал" в день по 50 тиынов, так и сейчас. Такое явление я назвал "запасом мощности". Регулятор может специально держать тенге достаточно слабым в моменты, когда можно было бы укрепиться, чтобы использовать этот запас мощности и не давать ему слабеть в момент отрицательного внешнего давления. Тенге выглядит перепроданным, и равновесный курс мог быть крепче. Более того, так считает и правительство Казахстана, которое закладывало в бюджет цену на нефть в $55 за баррель и курс при этом 370 тенге за доллар. Но мы видели нефть и по $65, а курс так и не опустился к 370, – подчеркнул Андрей Чеботарев.

Он также отметил, что прямо сейчас цена последней сделки уже выше 390, но это ничего не значит, так как в любой момент может вмешаться регулятор и вернуть курс в привычный коридор.

- Наблюдения за курсом позволяют говорить, что мы исповедуем политику слабого тенге — это выгодно экспортерам, выгодно для увеличения золотовалютных запасов и даже для ЕНПФ, который значительную часть бумаг держит и оценивает в долларах. А поэтому, если не изменится парадигма и подходы к курсовой политике, сильный тенге нам может только сниться, – подытожил Андрей Чеботарев.

Подготовил Владимир Демидов

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