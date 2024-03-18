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Эксперты рассказали, что будет влиять на курс доллара к тенге на этой неделе

тенге доллар, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 16:39 Фото: Zakon.kz
В каком диапазоне будет торговаться пара тенге/доллар на этой неделе и какие факторы будут влиять на формирование курса, в материале Zakon.kz

Cогласно данным KASE, c начала марта существенных изменений в паре USD/KZT не происходило. В моменте доллар рос до 453 тенге, но большую часть месяца не превышал 450 тенге.

По словам ведущего аналитика Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазана Досова, курс USD/KZT с начала марта удерживается в относительно узком коридоре 447–453 тенге за доллар, формируясь под влиянием объективных факторов спроса и предложения на валютном рынке. Они же будут оставаться ключевыми для курса и на новой неделе.

курс тенге доллар, неделя, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 16:39

Фото: KASE

"Спрос на инвалюту как со стороны казахстанских компаний, так и со стороны населения перед длинными выходными в честь празднования Наурыза балансируется ее предложением в рамках конвертации инвалюты из Нацфонда и потенциальных продаж экспортерами для собственных нужд: выплата заработных плат, осуществление прочих затрат в тенге, а также некоторого восстановления вложений нерезидентов в ноты Нацбанка РК".  Рамазан Досов

Эксперт отметил, что вложения нерезидентов после резкого сокращения в начале марта на прошлой неделе выросли с 51,5 до 69,6 млрд тенге, или +35%.

Аналитик Alpari Анна Бодрова полагает, что на текущей неделе инвесторы в тенге будут ориентироваться на два ключевых момента: это параметры бюджетных трансфертов Нацбанка и поведение сырья на нефтяном рынке в мире.

"Объем валютного предложения все так же важен для внутреннего рынка. Постоянная активность Нацбанка в этом вопросе снимает часть биржевого напряжения и позволяет тенге двигаться свободнее". Анна Бодрова

Положительно на тенге могут отразиться цены на сырье. Так, текущая стоимость нефти выглядит вполне благоприятной для того, чтобы бюджет РК наполнялся равномерно.

В целом, по оценкам аналитика, на этой неделе курсы валют будут выглядеть следующим образом: доллар сохранится в коридоре 445–452 тенге, евро – 485–500 тенге, рубль – 4,85–5,02 тенге, юань – 61–63 тенге.

Добавим, что, согласно мартовскому опросу АФК, эксперты финансового рынка ожидают роста доллара к началу апреля до отметки 454,4, что ближе к верхнему коридору его текущего изменения.

"Давление на тенге может оказать дальнейшее ухудшение аппетита к риску на мировых рынках капитала и глобальное укрепление индекса доллара ввиду пересмотра ожиданий по началу цикла снижения ставок Федрезервом. Отметим, что инфляция в США удерживается вблизи отметки 3% при целевом показателе в 2%, что приводит к необходимости длительного удержания высоких ставок в системе". Рамазан Досов

Ранее Zakon.kz сообщал, на какой отметке находились курсы доллара, евро и рубля к тенге в обменных пунктах Казахстана по состоянию на первую половину дня 18 марта.

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