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Заторы на казахстанско-российской границе носят сезонный характер - МИД РК

В основном, это происходит весной и летом, когда фрукты и овощи идут из всей Центральной Азии, из соседних государств по направлению к России.

Фото : uralskweek.kz9 октября 2019, 14:34

Причины заторов на казахстанско-российской границе назвал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает Sputnik.

Он подтвердил, что проблема такого рода существует, однако носит сезонный характер.

- В целом, на нашей российско-казахстанской границе находится 51 пункт пропуска. Тридцать из них – автомобильные, 20 – железнодорожные, один - речной. В основном, это происходит весной и летом, когда фрукты и овощи идут из всей Центральной Азии, из соседних государств по направлению к России. Естественно, наблюдается такой наплыв грузопотока, - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос журналистов.

У пунктов пропусков различная пропускная способность, перевозчики выбирают свои маршруты, чтобы быстрее доехать, продолжил Тлеуберди. Данный вопрос, возможно, будет дополнительно обсуждаться на предстоящем в ноябре Форуме межрегионального сотрудничества в Омске, заключил он.

В среду Мухтар Тлеуберди встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Стороны рассмотрели задачи в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в том числе в энергетике, транспорте и космосе.


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