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Недостоверное декларирование. Против Порошенко завели новое дело

Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады.

Фото : rusvesna.su9 октября 2019, 15:08

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на ГБР.

- Это правда. Такое дело зарегистрировано, - сказал собеседник.

По его словам, дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации"). Дело будет передано в Национальное антикоррупционное бюро, поскольку это его подследственность.

Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады.

Стоит отметить, что Порошенко фигурирует в качестве свидетеля в 12 уголовных делах. Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.


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