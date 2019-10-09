Недостоверное декларирование. Против Порошенко завели новое дело

Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на ГБР.

- Это правда. Такое дело зарегистрировано, - сказал собеседник.

По его словам, дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации"). Дело будет передано в Национальное антикоррупционное бюро, поскольку это его подследственность.

Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады.

Стоит отметить, что Порошенко фигурирует в качестве свидетеля в 12 уголовных делах. Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

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