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Тургумбаев отчитался Назарбаеву о деятельности МВД

По информации министра внутренних дел в текущем году преступность сократилась на 15%.

Фото : сайт Первого Президента РК9 октября 2019, 16:29

Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Первого Президента РК.

В ходе встречи председателю Совета безопасности было доложено о состоянии криминогенной обстановки в стране и предпринимаемых министерством мерах по обеспечению правопорядка.

Так, по информации министра внутренних дел в текущем году преступность сократилась на 15%, а раскрываемость по тяжким преступлениям составила 77,5%, по особо тяжким преступлениям – 88%.

Кроме того, Тургумбаев проинформировал Елбасы о ходе реализаций мероприятий по повышению уровня доверия населения к полиции в рамках реформы органов внутренних дел.


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