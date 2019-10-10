Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии

Турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами СДС на севере Сирии.

Курдские отряды "Сирийских демократических сил" (СДС) отразили наступление турецкой армии на сирийский город Тель-Абьяд. Об этом сообщил представитель СДС Мустафа Бали, передает Lenta.ru.

- Наступления на данный момент нет, - написал Мали.

Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами СДС на севере Сирии. В частности, обстрелы велись в сирийских городах Тель-Абьяд и Кобани. По последним данным, погибли не менее 11 человек.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в Казахстане террористической организации "Исламское государство". Она проходит совместно с формированиями "Сирийской свободной армии". Операция получила название "Источник мира". Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака.

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