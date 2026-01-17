#Казахстан в сравнении
Мир

Сирийская армия захватила у курдов ключевые нефтяные месторождения в Ракке

сирийская армия захватила у курдов ключевые нефтяные месторождения, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 22:37 Фото: pixabay
Сирийская армия взяла под контроль нефтяные месторождения близ города Эт-Табка в провинции Ракка, находившиеся под управлением формирований "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщает Zakon.kz.

Об этом информирует телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на оперативное командование.

"Армия установила контроль над нефтяными месторождениями Сафьян и Эс-Саура, а также над узлом Эр-Расафа (стратегический транспортный перекресток) близ города Эт-Табка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Ирана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
