Сирийская армия захватила у курдов ключевые нефтяные месторождения в Ракке
Фото: pixabay
Сирийская армия взяла под контроль нефтяные месторождения близ города Эт-Табка в провинции Ракка, находившиеся под управлением формирований "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщает Zakon.kz.
Об этом информирует телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на оперативное командование.
"Армия установила контроль над нефтяными месторождениями Сафьян и Эс-Саура, а также над узлом Эр-Расафа (стратегический транспортный перекресток) близ города Эт-Табка", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Ирана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript