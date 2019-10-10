Дикого кабана застрелили на детской площадке в ЗКО
Его попытались отогнать, однако животное проявило агрессию.
Фото : Pixabay10 октября 2019, 06:49
В поселке Переметное района Байтерек ЗКО сняли на видео бродившего по улицам дикого кабана, передает Zakon.kz.
С сообщением в полицию обратился местный житель.
Как уточнили в ДП ЗКО, вызов поступил 9 октября в 18:56. К месту были направлены два сотрудника полиции, которые подтвердили информацию и предприняли меры для его отгона из населенного пункта.
- Однако животное проявило агрессию и инспектором полиции на основании Закона "О правоохранительной службе", а именно статьи 61 части 1 п.6 (защиты от нападения животных в случаях реальной угрозы жизни или здоровью) было применено табельное оружие, - сообщили в полиции.
О применении огнестрельного оружия было сообщено прокурору района Байтерек.
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