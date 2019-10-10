Дикого кабана застрелили на детской площадке в ЗКО

Его попытались отогнать, однако животное проявило агрессию.

В поселке Переметное района Байтерек ЗКО сняли на видео бродившего по улицам дикого кабана, передает Zakon.kz.

С сообщением в полицию обратился местный житель.

Как уточнили в ДП ЗКО, вызов поступил 9 октября в 18:56. К месту были направлены два сотрудника полиции, которые подтвердили информацию и предприняли меры для его отгона из населенного пункта.

- Однако животное проявило агрессию и инспектором полиции на основании Закона "О правоохранительной службе", а именно статьи 61 части 1 п.6 (защиты от нападения животных в случаях реальной угрозы жизни или здоровью) было применено табельное оружие, - сообщили в полиции.

О применении огнестрельного оружия было сообщено прокурору района Байтерек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PoliceWestKaz (@policebqo) 9 Окт 2019 в 9:13 PDT

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