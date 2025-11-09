#Народный юрист
События

Дикая лиса укусила жительницу Костанайской области: в регионе создали рабочую группу

лиса, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 10:37 Фото: скриншот видео
Сотрудница службы безопасности в Житикаринском районе попыталась снять дикое животное на телефон и установить с ним контакт. Животное проявило агрессию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в районной прокуратуре, инцидент произошел 22 октября 2025 года.

Женщина обратилась в Житикаринскую районную больницу, где прошла осмотр и получила профилактическую помощь, включая вакцинацию. Госпитализация не потребовалась, ее состояние стабильное.

Снятое видео позже попало в соцсети без согласия пострадавшей и распространилось 5 ноября.

После этого местные власти проинформировали население и создали рабочую группу с участием представителей акимата, полиции, прокуратуры и ветеринарных служб.

"По состоянию на 8 ноября 2025 года поступило 4 обращения от граждан, сообщивших о случаях появления (бродяжничества) диких животных на территории населенного пункта. Все обращения приняты в работу и находятся под контролем компетентных органов", – сообщили в прокуратуре.

Власти просят граждан не пытаться контактировать с дикими животными и сразу сообщать о них по номеру 109.

Утром 6 ноября работник вагонного депо Костаная нашел на станции Тобол постороннего мужчину в колее пути под вагоном-цистерной.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
