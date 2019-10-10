Люди в панике убегали - водитель об обстреле автобусов в Караганде

Звуков выстрелов не было слышно.

В центре Караганды неизвестный обстрелял пассажирские автобусы и скрылся с места преступления. По счастливой случайности жертв удалось избежать. Полиция не сообщает и о пострадавших. Хотя в момент нападения внутри транспорта находились десятки человек. Очевидцы утверждают, что одному пассажиру все-таки понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

Кадры обстрелянных автобусов сняли очевидцы. Карагандинцы шокированы дерзким налетом на общественный транспорт. Пострадали четыре автобуса, в которых находилось около 120 человек.

На пассажирские автобусы напали на остановке "45 квартал" прямо в час пик, в 19:00. В это время люди возвращались домой, салоны были переполнены. Стрелок выстрелил из пневматического оружия несколько раз по стеклам и скрылся в ближайших дворах.

Водитель 45-ой маршрутки Ермек Сыздыков рассказал, что звуков выстрелов не было слышно. Увидел только, как одни пассажиры в панике пытаются выбраться из автобуса. Другие держали пробитое заднее стекло.

- Вот так стекло было в трещинах. И здесь вот большая дырка была. И пассажиры держат его я им говорю, чтоб на вас не упало туда отодвиньте. Все в шоке были. Стреляли ведь. Потом 40 й автобус приехал. Там еще сотрудники полиции стояли. У него 2 выстрела было. А люди нагибались, убегали с остановки, - сообщил Сыздыков.

В это время люди в панике покидали место происшествия. Вокруг стоял сильный шум, крики людей. Пострадали сразу четыре автобуса.

- Здесь мы ходим постоянно, мои дети тоже. Это же опасно для людей. Да вы что! Это же такой страх и такой ужас! Такое нельзя оставлять. Надо обязательно, чтоб разобрались. Для чего полиция у нас, - сказала жительница города Дина Олимбаева.

В областном Управлении здравоохранения сообщили, что один мужчина получил легкий шок. Ему оказана психологическая помощь без госпитализации. Полиция разыскивает стрелка и рассматривает несколько версий случившегося. Преступник мог стрелять как с пешеходной дороги, так и с ближайших домов.

- По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 ч.3 п.2 "Хулиганство". В настоящий момент проводиться комплекс оперативно - следственных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого лица, - сообщил пресс-секретарь ДП области Жанатай Сембеков.

Это уже не первый случай, когда в Караганде нападают на пассажирские автобусы. В 2013 году хулиганы стреляли по двум машинам. Их так и не нашли. Горожане надеются, что в этот раз стрелка накажут.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!