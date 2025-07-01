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Происшествия

Пьяный водитель мусоровоза убегал от полицейских Караганды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 04:53 Фото: Zakon.kz
В Караганде пьяный водитель мусоровоза компании "Горкомтранс" пытался скрыться от полицейских, сообщает Zakon.kz.

Машину 56-летнего шофера остановили для проверки документов на улице Сатпаева. Но он агрессивно оттолкнул полицейского и попытался скрыться с места происшествия, передает "КТК".

Полицейским на двух экипажах буквально пришлось организовать погоню за мусоровозом. В итоге водителя все равно задержали, а факт алкогольного опьянения подтвердила экспертиза.

"В отношении водителя составлен административный материал, который будет направлен в суд для принятия процессуального решения. Задержанный водворен в камеру временного содержания", – рассказал официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

А в Павлодаре без работы остались слабовидящие и незрячие швеи.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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