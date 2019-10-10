Китай приготовился к худому миру с США

Новый раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10-11 октября в Вашингтоне.

Китай скептически оценивает шансы заключить полноценное соглашение с США, которое могло бы положить конец торговой войне, и поэтому готов к частичной сделке, передает Lenta.ru.

По данным агентства Bloomberg, главной целью Пекина сейчас является минимизация ущерба для собственной экономики. Приемлемым итогом для него станет заморозка американских пошлин на нынешнем уровне и отказ президента США Дональда Трампа от введения новых, в том числе и тех, которые запланированы на октябрь и декабрь.

В качестве ответного шага Китай готов пойти на некоторые уступки, которые источник агентства называет "неосновными". Одним из них должно стать увеличение закупок американской сельхозпродукции.

Ранее стало известно, что Китай согласился закупать в 1,5 раза больше соевых бобов из США - 30 миллионов тонн в год вместо 20 миллионов. Также Пекин согласился смягчить нетарифные ограничения по поставкам американского мяса.

Новый раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10-11 октября в Вашингтоне. Стороны все еще стремятся заключить всеобъемлющее соглашение, однако наблюдатели отмечают, что это маловероятно.

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