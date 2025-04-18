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Мир

Китай прекратил импорт газа из США

Корабль, перевозки, вода, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 19:10 Фото: pixabay
Обострение торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном привело к тому, что Китай полностью прекратил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Financial Times, последняя партия американского СПГ прибыла в Китай 6 февраля. После этого поставок не было.

"Из-за повышения тарифов до уровня фактического эмбарго происходит перераспределение глобальных потоков СПГ", – говорит аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз.

По его мнению, в ближайшем будущем может произойти незначительное снижение цен на газ в Европе, поскольку совокупный спрос на СПГ в Азии может снизиться на 5-10 млн тонн.

При этом издание напоминает о наличии 13-ти долгосрочных контрактов китайских компаний на поставку СПГ из США до 2049 года. При этом приводит мнение экспертов, считающих, что, несмотря на это, перспективы дальнейшего взаимодействия в этом направлении между Пекином и Вашингтоном выглядят весьма призрачно.

На днях администрация США заявила, что может обложить импорт из Китая пошлинами в размере 245% на фоне обострения торгового противостояния между странами.

Ранее сообщалось, что Китай остановил закупки самолетов Boeing в рамках торговой войны.

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Аксинья Титова
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