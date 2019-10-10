"Надо мною солнце не садится" – добрая сказка, или причем здесь песец

Якутское кино еще не выходило так масштабно за пределы Якутии.

В казахстанском прокате стартовал якутский фильм "Надо мною солнце не садится". На предпремьерный показ в Алматы прибыла большая делегация из Якутии. Продюсер, режиссер и исполнитель главной роли подробно рассказали о фильме, после чего посмотрели его вместе со зрителями. Подробнее о картине в обзоре Zakon.kz.

Мировая премьера фильма состоялась на 41-м Московском международном кинофестивале, где картина получила приз зрительских симпатий. После этого фильм успешно участвовал на зарубежных кинофестивалях, в частности, на Шанхайском международном кинофестивале, где фильм получил приз зрительских симпатий, приз прессы. Теперь картина выходит в казахстанский прокат с 10 октября и будет участвовать в кинофестивалях в Канаде, Германии и Австралии.

- Якутское кино еще не выходило так масштабно за пределы Якутии. Были попытки ранее, но фильмы шли только в ограниченном прокате. Фильм изначально снимали на якутском языке, но сейчас в прокате вышла полностью дублированная на русский язык версия, - сказал генеральный продюсер картины Дмитрий Шадрин.

По сюжету молодого парня Алтана (Иван Константинов), который не учится и не работает, отправляют в тундру на вахту. Эту идею – отправить сына заниматься делом, подкидывает отцу Алтана его старый друг Миша. Алтан сообщает друзьям, с кем все свободное время снимает вайны для Youtube, ему подкидывают разные идеи, как сделать смешные видео из тундры. Парня беспокоит, что он практически вырос у бабушки, а отец не уделял ему должного внимания раньше, он обижен на отца, и перед отъездом в сердцах бросает фразу: "Отец, если я мешаю, могу уехать насовсем".

По жанру фильм заявлен как трагикомедия. Однако, картина выглядит скорее как философское размышление, с некоторыми элементами, заимствованными из аниме, например, атмосферой японской мультипликационной "абсурдированности". Из философского здесь, безусловно, тема взаимоотношений и взаимопонимания совершенно разных поколений, а также тема любви к жизни и неравнодушия к тем, кто живет рядом.

В то же время зрителя не перегружают изощренными метафорами и тайными смыслами, из-за этого фильм выглядит наивным, будто это детская сказка, автор ведет зрителя в слезливый мир, полный нежности и какой-то нереальной доброты. Но есть в этом и плюс – фильм получился легким, а неподдельная чистота помыслов главных героев- Алтана и старика Балбала (Степан Петров), передана за счет диалогов. Они простые, забавные и в то же время настолько душевные, что фильм вызывает умиление, хочется одновременно улыбаться и в то же время становится немного грустно от осознания скоротечности собственной жизни.

Что касается актерской игры, то особенно запоминается Степан Петров. У него яркая внешность, интересный типаж, и когда зритель видит его на экране, то понимает, что он способен сходу заменить дедушку не только главному герою фильму, но и зрителю в зале. Как Вечный дед из "Сибириады" Кончаловского, он живет где-то там далеко в лесу, и встреча с ним каждый раз облагораживает и восхищает. Безусловно, его игра является одним из бриллиантов этой картины. И очень приятно, что казахстанцы как минимум еще один раз увидят Степана Петрова на экране в ближайшем будущем.

- Казахстан я не понаслышке знаю, с ребятами из Казахстана в армии служил вместе, недавно посчастливилось играть с Толепбергеном Байсакаловым в одном кинофильме совместного производства, - сказал исполнитель одной из главных ролей Степан Петров.

Интересный факт: на 41-м ММКФ, где участвовал фильм "Надо мною солнце не садится", гран-при удостоен казахстанский фильм "Тренинг личностного роста", а годом ранее, на 40-м ММКФ другая якутская картина "Царь-птица", где главную роль сыграл Степан Петров, получила гран-при.

Другой ценностью фильма "Надо мною солнце не садится" можно назвать изумительную по красоте локацию.

- Этот фильм сняли в прошлом году, на севере Якутии, в Булунском улусе, в селе Найба, расположенном на побережье Хара-Улахской бухты в море Лаптевых. Старались показать красивые арктические пейзажи побережья Моря Лаптевых. Для нас самих очень интересные локации. Фильм снят по мотивам повести Николая Лугинова "Каменный мыс"¸- отметила автор сценария и режиссер фильма Любовь Борисова.

Комедийная часть в этом фильме присутствует, конечно, но не является основной. Самой удачной шуткой будет фраза Миши "Теперь тебе песец будет сниться вечно", но по факту юмор здесь из разряда доброй улыбки, а не каких-то анекдотов или уморительных историй.

"Надо мною солнце не садится"- это фильм о том, что нужно ценить каждое мгновение жизни, уметь прощать, слушать свое сердце и не бояться говорить близким важные слова; что человек жив, пока о нем помнят, а все, что мы заберем с собой, покидая этот мир, — крохотные искорки воспоминаний и бережно хранимая в сердце любовь.

Добавим, что 10 октября в казахстанском прокате также стартовали отечественный фильм "Я люблю тебя" и голливудский блокбастер "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли.

Альберт Ахметов

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