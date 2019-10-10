Кто выступит на турнире памяти Дениса Тена в Алматы

10 октября на ледовой Халык Арене старуют соревнования у юниоров-одиночек и взрослых одиночников.

Стали известны имена спортсменов, кто выступит на международном турнире по фигурному катанию в Алматы, посвященном, погибшему в 2018 году от рук автоворов, прославленному казахстанскому фигуристу Денису Тену, передает Zakon.kz.

10 октября на ледовой Халык Арене стартуют соревнования у юниоров-одиночек и взрослых одиночников. Фигуристы покажут короткие программы.

Насыщенными ожидаются соревнования среди взрослых. В женской части соревнований в одиночном катании выступит участница Олимпиады-2018 казахстанка Айза Мамбекова. Помимо нее, нашу страну в соревновании одиночниц представят Вероника Шевелева и Алена Токтарова. Соперницы у хозяек турнира непростые. Например, россиянка Серафима Саханович на тренировке на Халык Арене попыталась исполнить элемент ультра-си. Она сделала четыре оборота, однако не смогла приземлиться и упала.

Выступит в Алматы и другая россиянка Мария Сотскова, ранее выигрывавшая медали наи этапах Гран-При. Также в Алматы выступят фигуристки из Южной Кореи, Китайского Тайпея, Армении, Болгарии и Испании, всего 14 одиночниц.

В мужских соревнованиях одиночников заявлено 9 спортсменов, в их числе казахстанец Никита Манко. Его соперниками будут фигуристы из России, Эстонии, Израиля, Грузии, Южной Кореи.

Так, в юниорских соревнованиях у парней-одиночников в Алматы выступят 9 фигуристов. Казахстан представят 3 спортсмена - Диас Жиренбаев, Елисей Волков и Рахат Бралин. Россия также выставила 3 спортсменов, по одному фигуристу отправили Беларусь, Испания и Южно-Африканская республика.

Гораздо больше спортсменов будет в юниорских соревнованиях у девушек-одиночниц. здесь заявлено 15 фигуристок. Казахстан представят 6 спортсменок: Багдана Рахишова, Ажар Жумаханова, София Фарафонова, Нурия Сулеймен, Диана Сулейменова и Аделя Есентаева. Россию представят 2 юниорки, Германию, Болгарию, Израиль Турцию и Кыргызстан представят по одной спортсменке.

В последующие дни состоятся соревнования в танца и в парном катании среди взрослых.

Расписание турнира доступно на этом фото:

Ранее были озвучены суммы призовых.

Альберт Ахметов

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