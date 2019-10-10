Минэнерго США: Цены на нефть будут падать

Цена на 2020 год должна составить 60 долларов.

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение. Об этом говорят прогнозы Минэнерго США, сообщает Федеральное агенство новостей.

Отмечается, что до конца 2019 года стоимость барреля нефти Brent будет держаться на уровне 59 долларов. При этом со второго квартала 2020 года стоимость упадет до 57 долларов. По мнению специалистов, это произойдет из-за роста мировых запасов черного золота. Кроме того, ожидается, что падение цен в дальнейшем сменится ростом до 62 долларов за баррель.

По оценке Минэнерго, цена на 2020 год должна составить 60 долларов.

Ранее Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019—2020 годы на 2 — до 67 долларов за баррель.

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