Цены на нефть резко начали падать

Согласно данным по итогов торгов, цены на нефть внезапно начали падать: баррель сорта Brent в настоящий момент стоит более чем на 7% меньше, чем накануне, и котируется примерно на уровне 91 доллара, хотя вчера это составляло около 100 долларов, сообщает Zakon.kz.

Аналогичная картина наблюдается и с нефтью марки WTI.

Так рынки реагируют на объявление Ирана пропускать суда через Ормузский пролив во время перемирия между Израилем и Ливаном. Блокировка стратегически важного для морского транспорта Ормузского пролива будет прекращена и это относится ко всем торговым судам, написал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщается в соцсети X (бывшая Twitter).

Цены на черное золото начали реагировать еще за несколько дней в преддверии переговоров. 14 апреля на вечерних торгах снижение цен на нефть ускорилось. К 19:30 по времени Астаны июньские фьючерсы на Brent подешевели на Лондонской бирже ICE Futures на 3,33 доллара – до 96,03 доллара за баррель. Удешевление составило 3,35%.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступило в силу в ночь на пятницу.

Ситуация на юге Ливана осложняется тем, что Израиль вовлечен в конфликт не с ливанской армией, а с ливанским шиитским движением "Хезболла", которое не является стороной, заключившей перемирие.

Начиная с 28 февраля, когда начались военные действия США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив был фактически заблокирован иранской стороной, переходы судов исчислялись десятками, в то время как до начала конфликта через пролив ежедневно проходили около 135 судов.