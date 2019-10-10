Президент прилетел в Актау
В рамках рабочей поездки он примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы, а также ознакомится с работой Мангистауского областного историко-краеведческого музея.
Фото : кадр видео10 октября 2019, 14:27
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау, передает Zakon.kz.
- В рамках рабочей поездки Президент примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы, а также ознакомится с работой Мангистауского областного историко-краеведческого музея, - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
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