Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президент прилетел в Актау

В рамках рабочей поездки он примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы, а также ознакомится с работой Мангистауского областного историко-краеведческого музея.

Фото : кадр видео10 октября 2019, 14:27

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау, передает Zakon.kz.

- В рамках рабочей поездки Президент примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы, а также ознакомится с работой Мангистауского областного историко-краеведческого музея, - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты