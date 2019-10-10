Обвиненного в госизмене Константина Сыроежкина приговорили к 10 годам

После отбытия наказания его выдворят из страны.

Известного казахстанского политолога-китаиста Константина Сыроежкина приговорили к 10 годам, передает Zakon.kz.

Изначально информация об этом появилась в соцсетях.

- В феврале 2019 года был арестован известный синолог, специалист по современной политике Китая Константин Сыроежкин. Его обвинили в государственной измене. Судебный процесс был закрытым. Стало известно, что Константину Львовичу дали 10 лет колонии особого режима с последующим лишением гражданства, - написал на своей странице Галым Агелеуов.

Он добавил, что осужденный не признал вины и отказался подавать апелляционную жалобу.

- К сожалению, это так, - написал Андрей Чеботарев. - Поскольку следствие и суд были полностью закрытыми, то сейчас трудно что-либо комментировать в объективном ключе.

В пресс-службе горсуда Алматы сообщили, что приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Константин Сыроежкин признан виновным в государственной измене и осужден к 10 годам лишения свободы.

- Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан. Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. После отбытия основного вида наказания на основании статьи 51 Уголовного кодекса Константин Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд этого лица на территорию Республики Казахстан сроком на пять лет. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.

В мае текущего года появилась информация о задержании известного политолога-китаиста, профессора Константин Сыроежкина.

- 15 января 2019 года КНБ РК в отношении гражданина Республики Казахстан Сыроежкина Константина Львовича, 1956 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 175 ч.1 УК РК "Государственная измена". 19 февраля по решению Следственного суда Алматы избрана мера пресечения "Арест". В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщали в КНБ.

С 2006 года Константин Сыроежкин являлся главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. В разные годы работал в институте уйгуроведения Академии наук Казахской ССР (1986-1992); в центре востоковедения Академии наук Республики Казахстан (1992-1996). Является автором ряда научных и литературных трудов.

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