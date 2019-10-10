Почему фигуристам из Казахстана сложно побеждать в мире

Уже состоялись соревнования в короткой программе у юниоров на международном турнире в Алматы.

В Алматы стартовал международный турнир по фигурному катанию, посвященный памяти прославленного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Первые результаты казахстанских молодых спортсменов после коротких программ юниоров одиночников (парней и девушек) пока не радуют местных болельщиков. В причинах, по которым нашим фигуристам пока тяжело конкурировать в мировыми лидерами, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Первым казахстанским фигуристом, кто смог выиграть медали чемпионатов мира и Олимпийских игр, стал ныне покойный алматинец Денис Тен. Казахстанцы знают, каких усилий это стоило не только самому Денису, но и его родителям – Оксане и Юрию Тен. Начав заниматься фигурным катанием на катке одного из алматинских торговых центров, он впоследствии с мамой уехал в Москву. Одним из его тренеров в России была известная наставница Елена Водорезова.

- Рассмотреть Дениса была несложно. У него это было видно. Мы столько прошли здесь с его мамой. Я помню, как мы все начинали. Потихонечку пробивали стены. Хотели показать, что есть у нас Денис, а он хотел показать, что у страны есть свой сын, который хочет развивать этот вид спорта. О Казахстане узнал весь мир. Узнал, что там есть фигуристы, - сказала тренер.

Потом он уехал в США к Фрэнку Кэроллу, под руководством которого и завоевал большинство своих наград в период с 2012 по 2015 годы.

Казалось бы, после такого успеха в Казахстане должен был начаться бум фигурного катания, и сейчас на детских и юношеских международных соревнованиях казахстанцы могли бы громко заявить о себе. Но пока ситуация остается не самой радужной.

- Четко структурированной, формализованной программы развития фигурного катания нет. Мы предложили Оксане Тен возглавить это направление, в федерации она – вице-президент, занялась этим направлением. По развитию фигурного катания очень много сложных вопросов. Буквально на прошлой неделе встречался с родителями, инициаторами различных мероприятий по развитию фигурного катания в столице нашей страны, в общем-то. На начальном уровне фигурное катание поддерживается, в основном за счет средств родителей, которые водят детей в различные платные секции, поскольку на этом уровне все это подъемно, не такие большие финансовые затраты. Достаточно активно дети в разных городах Казахстана катаются и тренируются. Количество начинающих фигуристов в возрасте 4-5 лет сейчас очень большое, - констатировал президент Федерации конькобежного спорта РК Болат Жамишев.

Когда ребенок, занимающийся фигурным катанием, подрастает, начинаются трудности. Уже нанимать тренеров более высокого уровня, оплачивать по сути индивидуально аренду льда для родителей в одиночку – неподъемная ноша.

- У нас есть школы олимпийского резерва, финансируемые за счет местного бюджета, они определяют количество детей-фигуристов, кого поддерживают. Значительная часть детей, которые получают поддержку от школ, тренируются не в Казахстане, чаще всего в России, но получают поддержку здесь, - сказал Болат Жамишев.

Не хватает в Казахстане хороших тренеров по фигурному катанию, а высококлассных специалистов мирового уровня по фигурному катанию в нашей стране просто нет.

- Тренеры приходят не каких-то других сфер. Не обязательно выдающийся спортсмен может быть хорошим тренером, но в любом случае наставниками становятся бывшие фигуристы. Для того, чтобы у нас в стране были свои тренеры, должно последовательно фигурное катание в стране развиваться, со временем те, кто сейчас занимается фигурным катанием, будет уходить из этой сферы, а кто-то останется в качестве тренера. Появление казахстанских тренеров – это процесс, сейчас, в условиях, когда у нас сейчас, скажем так, недавно появилось достаточное количество ледовых площадок, появилась массовость, я думаю, что со временем будет увеличиваться контингент отечественных тренеров по фигурному катанию. Я не говорю о случаях, когда где-то найдутся какие-то деньги, и будет на сезон приглашен иностранный тренер, - сказал глава Федерации.

Единственный путь у казахстанских фигуристов, желающих быть мировыми лидерами, как Денис Тен или Элизабет Турсынбаева – ехать за границу. И здесь поддержку в плане финансирования может оказать только государство. Правда, нужно еще попасть в число "счастливчиков". Жамишев считает, что должна быть более прозрачная и понятная система отбора фигуристов, кого будут поддерживать школы.

- Чтобы попасть в число тех, кого поддерживают в таких школах, нужно быть победителем чемпионата Казахстана, Кубка Казахстана, но таких победителей у нас больше, чем мест в школах, которые поддерживают. Центры олимпийской подготовки тоже поддерживают фигуристов. Мне представляется, что если есть такие структуры, которые за счет бюджета обеспечивают поддержку перспективных спортсменов, кандидатов в сборную, то нужно будет систематизировать отбор, - считает Болат Жамишев.

При этом федерация, по словам Жамишева, ограничена в плане поддержки спортсменов.

- Мы являемся общественной организацией, мы не имеем право финансировать подготовку спортсменов, можем лишь участвовать в организации мероприятий, турниров, семинаров для тренеров, отдельные мероприятия только можем финансировать. По сути, спонсоры могут привлекаться на разовые мероприятия, а не на весь олимпийский цикл. Сложностей много, но сейчас в Казахстане появился фундамент – ледовые площадки, их становится все больше и больше, в том числе в Алматы. Мы позитивно смотрим на ситуацию, - заявил он.

В частности, в Алматы работают две большие крытые современные ледовые арены- Алматы арена и Халык арена, где тренируются спортсмены, занимающиеся коньковыми видами спорта, также в зимний период открывается множество катков для массовых катаний, в том числе легендарный высокогорный каток "Медео".

Проведение международных турниров в Казахстане также может стать еще одним толчком для прогресса юных фигуристов нашей страны, ведь они своими глазами, никуда не выезжая, могут увидеть выступления своих сверстников из других стран, проверить себя в соревновательных условиях. И такое соревнование только в этом году впервые проходит в Алматы – это турнир, посвященный памяти призера Олимпийских игр, всемирно известного казахстанского фигуриста Дениса Тена под эгидой Международного союза конькобежцев ISU на Халык Арене. Соревнования уже начались, проходят в двух возрастных категориях – взрослой и юниорской, и в четырех видах - мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

- Это была идея Дениса в плане развития фигурного катания и я надеюсь, что турнир будет большим толчком для развития фигурного катания в нашей стране, - сказала мама Дениса Оксана Тен на пресс-конференции.

По словам руководителя управления спорта города Рустема Байсеитова, подготовка к турниру проходила с прошлого года.

- Особое внимание уделяем на развитие детского фигурного катания. Мы обсуждали саму концепцию проведения турнира, единогласно приняли решение, что обязательно турнир должен быть среди юниоров. Подрастающее поколение спортсменов должно на домашней арене показать себя и в первую очередь получать спортивное мастерство. В Алматы особое внимание уделяется детскому фигурному катанию. Мы ждём успешного выступления наших спортсменов, - сказал Рустем Байсеитов.

Уже состоялись соревнования в короткой программе у юниоров. Среди парней первые три места зарезервировали за собой россияне, на четвертом месте наш соотечественник Диас Жиренбаев. От первого места его отделяет более 28 баллов.

У девушек-юниорок первые два места также за россиянками, лучшая из казахстанок – Ажар Жумаханова, пока 6-я, от первого места она отстает на 30 с лишним баллов.

В соревнованиях "Мемориал Дениса Тена" принимают участие воспитанники таких именитых тренеров, как Алексей Мишин, Этери Тутберидзе, Елена Водорезова, а также казахстанские фигуристы. Насыщенными ожидаются соревнования среди взрослых. В женской части соревнований в одиночном катании выступит участница Олимпиады-2018 казахстанка Айза Мамбекова. Помимо нее, нашу страну в соревновании одиночниц представят Вероника Шевелева и Алена Токтарова. Соперницы у хозяек турнира непростые. Например, россиянка Серафима Саханович на тренировке на Халык Арене попыталась исполнить элемент ультра-си. Она сделала четыре оборота, однако не смогла приземлиться и упала.

Полную информацию об участниках турнира читайте здесь, а размер призовых и расписание соревнований на Халык Арене смотрите на фото

Программой также предусмотрено фантастическое по своей красоте гала-шоу с участием победителей турнира и звезд фигурного катания.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2014 в мужском одиночном катании Денис Тен погиб в возрасте 25 лет от рук грабителей, воровавших зеркала с его автомобиля 19 июля 2018 года в Алматы. Но дело его живет, и благодаря прилагаемым усилиям, проведению таких турниров, как Мемориал Дениса Тена в Алматы, рано или поздно на мировой арене фигурного катания будут знать не только Дениса и Элизабет Турсынбаеву, но и многих других казахстанских фигуристов.

Альберт Ахметов

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