Зеленский оценил шансы Кличко на победу на выборах мэра Киева

Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что у мэра Киева Виталия Кличко высокие шансы на победу на предстоящих выборах в украинской столице, передает РИА Новости.

Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Президент Владимир Зеленский ранее поручил провести местные выборы на Украине "на новой территориальной основе" в 2019-2020 годах. Депутат парламента от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что фракция президентской партии в Верховной раде намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского городского совета и мэра столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае проведения досрочных выборов в Киеве его партия "Удар" намерена в них участвовать, а он планирует бороться за пост мэра.

- Есть ли большие шансы у господина Кличко победить (на выборах – ред.), думаю, да, - сказал Зеленский.

При этом, он отметил, что хотел бы иметь возможность провести выборы мэров во всех городах "даже не имея кандидатов". "Просто надо перезагрузить (местную власть – ред.)",- уточнил Зеленский.

Парламент Украины на заседании 3 октября принял в первом чтении новую редакцию законопроекта "О столице Украины – городе-герое Киеве", которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Документ еще должен пройти второе чтение. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что законопроект о столице должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии и пройти общественное обсуждение.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава КГГА является одновременно мэром украинской столицы.

Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5% проходной барьер, прошли пять партий: "Солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко, "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. Впоследствии они сформировали пять депутатских фракций.

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