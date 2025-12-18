#Казахстан в сравнении
Мир

Зеленский высказался о выборах нового президента Украины

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 02:59 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
В Украине изучают вариант с электронным голосованием на выборах для украинцев за рубежом. Пока речь идет только о выборах президента – проведение парламентских и местных выборов пока не рассматривается, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Yahoo!, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

В частности, Зеленский ответил на вопрос о том, есть ли какие-то продвижения в разработке закона о выборах во время военного положения. Он отметил, что новостей по этому поводу нет.

Зеленский добавил, что сейчас рассматривается только вопрос проведения выборов президента. США требовали от Украины проведения только президентских выборов – о парламентских, или о местных речь не шла.

При этом президент отметил, что уже давно поддерживает идею, чтобы украинцы могли проголосовать через "Дію", или другими электронными способами. Особенно это касается украинцев за рубежом – в первую очередь.

"Я всегда поддержал и поднимал вопрос еще с начала ковида относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", – резюмировал он.

Ранее стали известны итоги переговоров США и Украины в Берлине.

Аксинья Титова
