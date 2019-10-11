Почему Бишимбаева отпустили условно-досрочно

Ранее Бишимбаев обращался к Президенту РК с ходатайством о помиловании.

В пресс-службе КУИС МВД РК прокомментировали освобождение экс-министра Куандыка Бишимбаева, передает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что ходатайство Бишимбаева об условно-досрочном освобождении было рассмотрено 25 сентября 2019 года Абайским районным судом Шымкента. Ходатайство судом было удовлетворено. Решение суда вступило в законную силу 11 октября 2019 года.

В КУИС сообщили, что ранее Бишимбаев обращался к Президенту РК с ходатайством о помиловании.

- Бишимбаев обратился к главе государства с ходатайством о помиловании, которое в феврале 2019 года было удовлетворено путем сокращения назначенного ему срока наказания, - рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении учитывается характеристика осужденного в местах лишения свободы, погашение иска, признание вины и другие обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии необходимости дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

- Бишимбаев К. вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Присужденный судом иск возместил. За период отбывания наказания Бишимбаев К. имел положительную характеристику и принимал активное участие в культурно-массовых мероприятиях, - пояснили в КУИС.

Оставшийся неотбытый срок наказания он будет находиться под пробационным контролем.

О задержании бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева стало известно 10 января 2017. По громкому коррупционному делу проходили 23 человека, среди которых двоюродный брат экс-министра. Некогда высокопоставленного чиновника признали виновным в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде и неоднократном получении взяток. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам заключения. В декабре 2018 года Бишимбаев подал ходатайство о переводе в колонию-поселение. Но суд удовлетворил ходатайство частично - в январе 2019 года его перевели для отбывания наказания в учреждение средней безопасности ИЧ-167/3 в Шымкенте.

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