Не ждали, а я вернулся. Мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон

Тело после ДТП было настолько изуродовано, что его никто не смог опознать.

Фото : mir24.tv

Житель индонезийской деревни вернулся домой после собственных похорон, пишет РИА Новости со ссылкой на Asia One. Увлекательная история началась с ДТП, в котором погиб некий мужчина без документов. Тело было настолько изуродовано, что его не могли опознать. Полиция установила хозяина мотоцикла – им оказался 40-летний строитель Сунарто – и сочла, что погиб именно он. Труп передали родственникам, которые также не могли подтвердить, что перед ними действительно останки Сунарто. Мужчину похоронили. Однако спустя семь часов Сунарто вернулся домой. Оказалось, что некоторое время назад он занял деньги у знакомого Вариима и в качестве залога оставил ему мотоцикл. По всей видимости, погиб именно он. Родственникам Вариима сообщили о его гибели, но они решили не перезахоранивать тело, а просто изменить имя на надгробии.

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