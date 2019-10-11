Глава МВД лично принял осужденных в Мангистауской области

Министр проверил бытовые условия содержания заключенных.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев совершил рабочий визит в Мангистаускую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Мангистауской области.

В ходе визита глава МВД совместно с представителями общественной наблюдательной комиссии посетил учреждение максимальной безопасности ГМ 172/6. В колонии отбывают наказание около 500 человек, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Глава МВД проверил бытовые условия содержания заключенных, оказания медико-санитарной помощи. У осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении, есть возможность работать и получать зарплату.

- Зарабатываем от 20 000 до 50 000 тенге в месяц и отправляем деньги родным, помогаем им. Кто-то на сварочных работах, кто-то мебель делает, матрацы. Шьем рабочую одежду. Все у нас есть, жаловаться не на что, - сказал один из заключенных.

В ходе беседы с министром осужденные отметили не только улучшение качества питания, но и поблагодарили за решение увеличить максимально допустимый вес передачи с 14 до 20 кг, и продлить время телефонных переговоров до 21:00 часов.

Министр лично провел прием осужденных содержащихся в учреждении, у которых были вопросы и просьбы к главе ведомства.

В ходе рабочего визита министр внутренних дел также ознакомился с работой фронт-офиса Управления полиции города Актау и Центра миграционных услуг (ЦМУ), работающего по принципу "одного окна". В ЦМУ иностранцам оказывается полный спектр услуг: от формления ИИН и выдачи разрешения на трудовую деятельность до получения гражданства.

В Центре можно получить и другие услуги, оказываемые населению полицией: регистрация и выдача разрешения на хранение оружия, лицензии для охранной деятельности, разрешений на установку газового оборудования и оплатить адмштрафы.

Также глава МВД посетил стационарный пост полиции "Каспий", который обеспечивает общественную безопасность набережной зоны города. Стоит отметить, что патрулирование песчаного берега протяженностью 11 километров осуществляется с помощью электрокаров и квадроциклов высокой проходмости.

Ерлан Тургумбаев провел встречу с руководством и личным составом департаментов полиции, ЧС и УИС и подвел итоги работы за 9 месяцев.

Ряд сотрудников органов внутренних дел за отличную службу награждены нагрудным знаком "Ішкі істер органдарының үздігі", а также грамотами и благодарственными письмами.

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