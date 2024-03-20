Условия содержания Куандыка Бишимбаева прокомментировал глава МВД

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 20 марта 2024 года рассказал об условиях содержания экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева в СИЗО, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МВД утверждает, что особых условий содержания в следственном изоляторе нет ни у кого, включая Бишимбаева.

"У нас камерный тип содержания – он сидит со всеми. Рядом с ним сокамерники", – сказал Ержан Саденов.

Журналисты также спросили у главы МВД РК, почему во время предварительных слушаний по делу об убийстве Салтанат Нукеновой представители суда воспрепятствовали работе СМИ. По этой причине порядка 30 журналистов обратились с заявлением в полицию.

"Это решение суда, его комментировать не собираюсь. А в части вашего обращения: мы его зарегистрировали, проверим и обязательно свяжемся. По воспрепятствованию в том числе, и там будем проводить служебную проверку. Но я вам скажу касательно конвоя – согласно уставу, там лишних не было. Поскольку двое подсудимых было, положено от двух до четырех человек с ними", – сказал Ержан Саденов.

11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по делу Куандыка Бишимбаева. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 27 марта. Дело рассмотрит суд присяжных.