Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Условия содержания Куандыка Бишимбаева прокомментировал глава МВД

Условия содержания Куандыка Бишимбаева прокомментировал глава МВД, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 12:26 Фото: ortcom.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 20 марта 2024 года рассказал об условиях содержания экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева в СИЗО, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МВД утверждает, что особых условий содержания в следственном изоляторе нет ни у кого, включая Бишимбаева.

"У нас камерный тип содержания – он сидит со всеми. Рядом с ним сокамерники", – сказал Ержан Саденов.

Журналисты также спросили у главы МВД РК, почему во время предварительных слушаний по делу об убийстве Салтанат Нукеновой представители суда воспрепятствовали работе СМИ. По этой причине порядка 30 журналистов обратились с заявлением в полицию.

"Это решение суда, его комментировать не собираюсь. А в части вашего обращения: мы его зарегистрировали, проверим и обязательно свяжемся. По воспрепятствованию в том числе, и там будем проводить служебную проверку. Но я вам скажу касательно конвоя – согласно уставу, там лишних не было. Поскольку двое подсудимых было, положено от двух до четырех человек с ними", – сказал Ержан Саденов.

11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по делу Куандыка Бишимбаева. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 27 марта. Дело рассмотрит суд присяжных.

Читайте также

Kcell получил престижную награду за самый быстрый интернет в Казахстане
Мобильный бум: Kcell за месяц установил рекордное количество базовых станции на Западе страны
Пять квартир на 19 млн тенге незаконно приватизировали в ВКО
Пять квартир на 19 млн тенге незаконно приватизировали в ВКО
Габит Сыздыкбеков вручил ключи от дома пенсионерке, пострадавшей от затопления канализацией
Габит Сыздыкбеков вручил ключи от дома пенсионерке, пострадавшей от затопления канализацией
Ольга Ибраева, Динара Халдарова
Ержан Саденов МВД РК Бишимбаев Куандык Саденов Ержан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: