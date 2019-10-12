Родители двух участников группы "Орда" погибли в ДТП

Ерболат и Есболат Беделхан остались без родителей.

Родители певцов и участников казахстанской группы "Орда" Ерболата и Есболата Беделхан погибли в ДТП, передает Zakon.kz.

Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook журналист Ришат Аскарбекулы.

"Сегодня родители троих парней - Ерболата, Есболата и Жанболата Беделхан - скончались в ДТП. Они были талантливыми людьми, которые тоже пели. Иманды болсын!"

Информацию подтвердили родственница казахстанских звезд Жубатгүл Самбуукызы и представительница СМИ Есенгуль Капкызы. Она рассказала, что супруги дали жизнь талантливым сыновьям, шли рука об руку, вместе выступали на сцене.

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