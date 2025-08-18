Баян Алагузова презентовала новую женскую группу
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В начале 2025 года продюсеры Ерболат Беделхан и Баян Алагузова провели кастинг. Казахстанские продюсеры центров JUZ Entertainment и Bm Production совместно искали таланты, сообщает Zakon.kz.
Они хотели создать герлз бенд нового поколения.
"Это не просто проект, это – возможность заявить о себе, о своей культуре, о своем наследии. Мы ищем тех, кто гордится тем, кто она есть, кто готова не только петь, но и вдохновлять", – обратилась тогда Баян Алагузова к будущим участницам коллектива.
Спустя 8 месяцев состоялась премьера.
"Дебют iONE уже в YouTube. Мы с командой шли к этому 8 месяцев! Надеюсь, вы оцените наше творчество, впереди много планов и творческих амбиций", – написала Баян Алагузова в своем Instagram.
Ранее казахстанка прославилась на весь мир после исполнения хита Джей Ло на казахском языке.
