Баян Алагузова презентовала новую женскую группу

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

В начале 2025 года продюсеры Ерболат Беделхан и Баян Алагузова провели кастинг. Казахстанские продюсеры центров JUZ Entertainment и Bm Production совместно искали таланты, сообщает Zakon.kz.

Они хотели создать герлз бенд нового поколения. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) "Это не просто проект, это – возможность заявить о себе, о своей культуре, о своем наследии. Мы ищем тех, кто гордится тем, кто она есть, кто готова не только петь, но и вдохновлять", – обратилась тогда Баян Алагузова к будущим участницам коллектива. Спустя 8 месяцев состоялась премьера. "Дебют iONE уже в YouTube. Мы с командой шли к этому 8 месяцев! Надеюсь, вы оцените наше творчество, впереди много планов и творческих амбиций", – написала Баян Алагузова в своем Instagram. Ранее казахстанка прославилась на весь мир после исполнения хита Джей Ло на казахском языке.

