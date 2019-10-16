Турцию не беспокоят американские санкции - Эрдоган

Глава государства отметил, что операция "Источник мира" будет продолжаться, пока все поставленные цели не будут достигнуты.

Анкара не обеспокоена санкциями, введенными США в ответ на операцию "Источник мира" на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Life.

- Пока операция не достигнет всех поставленных целей, она будет продолжаться. Наши цели ясны, по поводу санкций у нас беспокойства нет. Наша цель - удалить террористов на 32 километра от границы. Для координации на поле мы ведем переговоры с США и Россией. YPG [Силы самообороны сирийских курдов] быстро теряют позиции, - отметил государственный лидер. Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасное возвращение беженцев домой.

Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп потребовал заключить перемирие, однако Турция не намерена этого делать и не сядет за стол переговоров с террористической организацией, но готова обсудить все вопросы с американской делегацией.

Ранее глава Белого дома подписал указ о введении санкций против Анкары. В санкционный список попал министр обороны, бывший командующий Генштабом Турции Хулуси Акар, глава Минэнерго Фатих Денмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

10 октября Сенат США внес инициативу о введении санкций против Турции за проведение военной операции "Источник мира". Трамп также отметил, что готов на гораздо более жесткие действия. Анкара же заявила, что будет делать то, что считает нужным, несмотря на любые заявления.

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