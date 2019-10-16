"Вынул чеку и положил на стол". Потерявший руку на учениях солдат рассказал подробности

Он был уверен, что это муляж.

Солдат из Актау, потерявший руку во время взрыва гранаты, не считает себя виновным в ЧП. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

По версии следствия, военнослужащий - нарушил технику безопасности при обращении с оружием. Возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, мужчина должен будет выплатить шесть миллионов тенге за порчу имущества. Однако, Сергей Кошелев заявил, он не знал, что держит в руках боевую гранату. Более того солдат уверяет, что никогда не подписывал уведомлений по инструктажу боевого снаряжения. Якобы его подпись подделали.

О том, что армия сделает из Сергея Кошелева инвалида, молодой человек и не подозревал. В июле он с остальными солдатами был на учениях. Во время этих занятий коллега попросил о помощи. Сергей увидел на его столе гранату. По словам солдата, он был уверен, что это муляж. Такие же снаряды им показывали в школе. Вынул чеку и положил на стол.

- Я повернулся и взрыв. Поворачиваюсь. В глазах все потемнело, лицо вытираю, не вытирается, понять ничего не могу, левой рукой вытираю, смотрю кровь, поворачиваю, пальцев нет, - рассказал Сергей Кошелев.

2,5 месяца Сергей Кошелев находился на лечении. В госпитале ему и сообщили, что теперь он один из главных подозреваемых в уголовном деле. Его обвиняют в нарушении мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

- Вот на этой точке там тоже мои сослуживцы ходили и им гранаты выдавали. Потом с ними тоже разговаривал, они тоже не знали, то это боевая, когда взрыв произошел, все думали, что это радиостанция взорвалась. Никто не ожидал, что это граната взорвалась и как она взялась тоже они были в шоке сами. Я не говорю, что святой, да моя вина есть, потому что я не должен был трогать ее, - признался Кошелев.

Адвокат Сергея Кошелева считает, что на его подзащитного намеренно сваливают всю ответственность. По мнению Намига Велиева, подпись в документе подделана, где солдат якобы прошел инструктаж по боевому снаряжению.

- Со стороны министерства обороны обязаны были его подготовить ко всем навыкам боевой готовности с требованием безопасности его. Эти моменты не были применены. Была, какая-то халатность. Надежда, что авось пронесет и вот из-за такой халатности произошел данный инцидент. В данном случае я считаю, что это их ответственность, несут Министерство обороны, и они должны нести, что он потерял руку, - сообщил адвокат Намиг Велиев.

Однако в Минобороны пока обвинять никого не спешат. Министр Нурлан Ермекбаев заявил, что рассматривают все версии, в том числе и нарушение требований безопасности самим военнослужащим.

- Если такая версия подтвердится, то у воинской части в принципе есть право требовать возмещения ущерба. Но пока преждевременно говорить, о чем, то конкретно, - подчеркнул Нурлан Ермекбаев.

Сразу после ЧП, по словам Сергея Кошелева, его планировали комиссовать. Но возбудили уголовное дело. Пока на время следствия мужчина остается военнообязанным.

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