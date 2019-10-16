Верховный суд США отклонил ходатайство Казахстана о пересмотре решения по делу Стати

ВС США прямо указал, что этот отказ не означает, что суд выразил мнение о правильности оспариваемого решения или аргументов.

Верховный суд США отклонил все 222 ходатайства о пересмотре решений за текущий период, в том числе, ходатайство Республики Казахстан о пересмотре решения Апелляционного суда США по округу Колумбия в отношении принудительного исполнения решения против Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Минюст РК.

В Министерстве при этом отмечают, что ВС США прямо указал, что этот отказ не означает, что суд выразил мнение о правильности оспариваемого решения или аргументов, приведенных в пользу ходатайства о пересмотре. Согласно позиции ВС США, отказы в пересмотре не имеют "никакой причастности на взгляды Суда по существу дела".

Решение о рассмотрении вопроса ВС США является вопросом судебного усмотрения, а не права. По этой причине в год из более чем 6 000 поданных заявок рассматривается только от 60 до 75 петиций. Таким образом, средний показатель успеха для заявления для рассмотрения составляет примерно один процент, что означает, что около 99% заявлений отклоняется.

Несмотря на очень низкую вероятность того, что ВС США пересмотрит решение любого суда нижестоящей инстанции, в любом случае Республика воспользовалась своим правом добиваться пересмотра решения по этому делу, поскольку решения нижестоящих судов лишали Республику возможности представить свою позицию защиты в связи с мошенничеством Анатола Стати и его сообщников.

Мошенничество Стати было подтверждено недавно полученными доказательствами, в том числе решением KPMG от 21 августа 2019 года отозвать свои аудиторские отчеты для компаний Стати - восемнадцать аудиторских отчетов в течение трех лет.

KPMG опубликовал это решение после ознакомления с материалами, которые показали, что Стати завышал стоимость своих предполагаемых инвестиций в Казахстан на сотни миллионов долларов за счет фиктивных нераскрытых сделок со связанными сторонами. Материал, рассмотренный KPMG, также включал показания под присягой бывшего финансового директора Стати г-на Артура Лунгу, полученные Республикой в ​​апреле 2019 года, в которых г-н Лунгу признал, что Стати сделал ряд существенно ложных искажений в отношении KPMG в связи с аудитом финансовой отчетности, и что эта финансовая отчетность была существенно искажена. Эти новые доказательства не приобщены к материалам дела, рассматривамым ВС США или нижестоящими судами.

Республика продолжит принимать меры по защите иностранных инвестиций в Казахстане, включая выявление действий таких сторон, как Стати, которые злоупотребляют системой урегулирования споров между инвестором и государством и манипулируют ею в своих мошеннических целях.

Молдавские бизнесмены Анатолий и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали в арбитраже Швеции от Казахстана $4 млрд, но в декабре 2013 года им было присуждено всего $500 млн, из которых $199 млн – средства, предположительно связанные с затратами Стати на строительство Боранколького газоперерабатывающего завода. Позже через документы, полученные в США через отдельную судебную процедуру, Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве. 6 июня 2017 года английское правосудие поддержало Казахстан в том, что это решение арбитражного трибунала, подтвержденное апелляционным судом Швеции, могло быть основано на мошенничестве, и его исполнение будет противоречить публичному порядку Англии. 11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам апелляционного суда Англии отклонила ходатайство А. Стати и других о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года. 1 марта 2019 года итальянский апелляционный суд вынес решение, провозгласив арбитражное решение от 19 декабря 2013 года подлежащим исполнению и отклонив возражения Казахстана, которые были представлены 14 мая 2018 года.

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