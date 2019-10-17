"Ни о чем не жалею". Юную норвежку возненавидел весь мир за съеденную лошадь

Ее угрожают убить или называют бессердечной психопаткой.

Неделю назад Пиа Ольден из Треннелага запостила в Facebook фотографию, после чего на нее и посыпались угрозы и сообщения, полные ненависти. И не только на норвежском, но и на русском, французском, испанском и других, пишет ИноСМИ.

На фотографии - порция мяса. На тарелке лежит кусок мяса ее лошади по имени Стремительная.

- Многие пишут, что я психопатка, что, как они надеются, у меня никогда не будет детей, и что меня надо лишить права держать животных, - сообщает Ольден.

По ее словам, ее выставили хладнокровным убийцей

Британская Daily Mail и американская New York Post написали о 18-летней девушке, съевшей свою лошадь.

- В газетах я прямо-таки хладнокровный убийца, который однажды проголодался, пошел в конюшню и прикончил лошадь, - замечает Ольден.

Она подчеркивает, что на самом деле все было не так. По словам Ольден, у лошади была травма. Вылечить ее было невозможно, избавить животное от боли - тоже. Оставался единственный выход - усыпление, говорит хозяйка лошади.

- К сожалению, лошадь пришлось усыпить, а поскольку лекарств она получила немного, ее мясо можно было употребить в пищу. Это было нелегкое решение. На бойню я приехала вся в слезах, там я все время плакала, и по пути домой тоже, - рассказала она.

Ольден, которая, кстати, учится на повара, считает, что все сделала правильно.

- Я знаю, что приняла правильное решение - позволила лошади принести пользу и после смерти. Мне казалось неправильным просто закопать ее или выбросить - столько высококачественного мяса.

18-летнюю девушку испугала всеобщая реакция. По ее мнению, это истинное лицо современного общества. Ей кажется, что ее не так поняли.

- Типа нельзя есть свою лошадь и выкладывать снимки в Facebook. Но почему фотки тако - это нормально, а я не могу запостить свой стейк? - задается она вопросом.

Несмотря на возмущение пользователей по всему миру, Ольден стоит на своем, что касается фотографий лошадиного стейка в соцсетях.

- Ни о чем не жалею. Вся эта шумиха больше говорит о сегодняшнем обществе, чем обо мне, - отметила она.

Почему есть лошадь - табу?

- Употребление в пищу конины считалось в Норвегии табу с давних времен, - объясняет исследовательница Аннекен Бар Бугге.

Она изучает пищевые традиции норвежцев и написала об этом книгу "Бедняки, крестьянские девушки под покровом и богатые рыцари".

Бар Бугге имеет в виду, что лошадь стала "несъедобной" в результате отношения восприятия.

- Сама по себе лошадь так же съедобна, как и, скажем, свинья. Но понятия съедобного и несъедобного зависят от того, к какой культуре вы принадлежите, - подчеркнула исследовательница.

В межвоенный период писательница и культурный работник Хульда Гарборг с несколькими соратниками пыталась убедить норвежцев употреблять в пищу конину. Хотя лошади - сельскохозяйственные животные, их почти никогда не ели, когда они больше не могли работать.

- Вот почему в период Второй мировой войны люди часто обменивались животными с соседями. Многим было сложно убить и съесть собственную лошадь, свинью или кролика, - напомнила Гарборг.

Бар Бугге ознакомилась со случаем Ольден и называет ее прогрессивной.

- Мы стали больше задумываться о рациональном питании, и с этой точки зрения решение Ольден великолепно. Она сделала лошадь едой, вместо того чтобы позволить ей гнить и превращаться в отбросы, - заключила Бар Бугге.

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