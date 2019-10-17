Вывести человека из секты чрезвычайно сложно - Зарема Абдуллина

Жертвы деструктивных культов в первую очередь нуждаются в психологической помощи.

Обогащение элиты культовых центров и сект достигается за счет финансовой и физической эксплуатации рядовых членов и завоевание власти. Для этого выстраивается иерархия - с железной дисциплиной, беспрекословным повиновением "учителю", принципом утаивания главных задач. Специалисты - юристы и психологи называют религиозные секты тоталитарными, сообщает Zakon.kz.

Также читайте - Нетрадиционные культы становятся прибежищем для людей, выбитых из жизненной колеи – эксперт

- Зарема Альфредовна, позвольте продолжить интервью. Как бы вы систематизировали многообразие культов?

- Сразу следует оговориться, что сейчас речь пойдет о буддистских и христианских культах. Исламский сегмент – отдельная тема, хотя методы вербовки практически идентичны с учетом культурных особенностей, но цели более политизированы.

Условно их можно разделить на пять групп. Первая - неоориенталистские культы. К ним относятся "Общество Сознания Кришны", "Тихоокеанский дзен – буддийский центр", "Миссия Божественного света" Махарай Джи "Трансцендентальная медитация" и другие.

Неоориенталистские культы ведут родословную с Востока, чаще всего, модернизируя различные варианты индуизма, буддизма. Неоиндуистские и необуддистские учения предлагают мистический путь освобождения (мокша) – пробуждение в человеке имманентного божественного начала. Все существующее иллюзорно, за ним скрыта истинная божественная природа, которая гармонична и справедлива. Задача состоит в том, чтобы, используя различные способы медитации, слиться с этой подлинной природой. Процесс медитации (размышление, созерцание, внутреннее сосредоточение, отрешение от окружающей природы) включает произнесение мантр – специальных слов или сочетаний звуков, которым придается мистический смысл. Вероучительные особенности отходят на задний план, на передний выступает следование истинному пути, личный опыт, конкретный авторитет гуру, свами.

Вторая группа - неохристианские объединения. Сюда входят "Церковь Унификации", "Дети Бога", "Церковь Тела Христова" и так далее. Для этих культов характерен синкретизм христианской идеологии с элементами восточных религий, акцентирование эсхатологии и мессианства, наделение руководителя статусом посланника Бога, сообщающего новое откровение, высшие нравственные предписания.

Третья - Сайентологическое направление, которое образуют "Церковь сайентологии", "космические религии", например "Общество Аэтариус", проповедующие связь Земли и высших космических сил, "космического разума". В этих культах различным физическим приборам приписывается мистическое значение, утверждается возможность регистрации или даже измерения воздействия на физическую, биологическую природу неких неизвестных и таинственных высших реальностей и факторов. Мистически трактуются неисследованные явления психики и окружающей природы.

Четвертая - новая магия, спиритизм. Наряду с сохранившимися традиционными колдунами, шаманами, гадателями, все больший авторитет получают новые магические учения и институты, соединяющие воззрения и практики восточных и западных, древних и современных традиций, а также спонтанное творчество новых колдунов и гадателей. К таким течениям можно отнести, например, учение Карлоса Кастанеды, основанное на мифологии мексиканских индейцев. Значительное распространение получили спиритические движения, начавшиеся еще в прошлом веке в Европе и Северной Америке, практикующие общение с душами умерших.

Пятая - "Сатанинские" группы. Сатанизм пришел из древнего Ирака, его заветы содержатся в Синей книге. Сатанинские культы возвеличивают зло и насилие, проповедуют общение с мистическими источниками зла - демонами, сатаной и др. "Церковь Сатаны", например, провозглашает себя сознательным носителем зла и антиподом христианства.

Между первыми четырьмя группами культов нет четких границ, деление весьма условно. Так, "Трансцендентальную медитацию", учение Махариши Махеша Йоги можно отнести и к сайентологическим культам. "Церковь сайентологии" Хаббарда восприняла некоторые идеи буддизма, в частности достижение состояния внутреннего покоя и безмятежности (нирвана). Неохристианские культы используют медитацию, заимствованную из восточных систем, магию. В то же время неоориенталистские учения свой понятийный аппарат зачастую черпают из христианской и светской западной философии. В, целом это синтетические, синкретичные, эклектичные культы. Каждое движение обращается к духовным потребностям любого нормального человека: поиск смысла жизни, вера в бессмертие души, избавление человечества от страданий и просто самосовершенствование. Эта "вывеска" и привлекает новичков.

- Что преследуют секты?

- Большинство сект преследует самые что ни на есть меркантильные интересы: обогащение элиты за счет финансовой и физической эксплуатации рядовых членов и завоевание власти. Для этого выстраивается иерархия - с железной дисциплиной, беспрекословным повиновением "учителю", принципом утаивания главных задач (правду знает лишь узкий круг, и сектант постепенно посвящается в планы "учителя" - по мере продвижения по "служебной" лестнице).

Специалисты - юристы и психологи - называют религиозные секты тоталитарными.

- Какими приемами обработки и завлечения адептов пользуются приверженцы радикальной идеологии?

- К основным приемам обработки и завлечения можно отнести следующие:

- утаивание или искажение информации. Человеку твердят, что Бог его любит, что он избран для какой-то высокой миссии, что мир погряз в грехах и только в их "семье" люди умеют любить друг друга, - в результате у человека пропадают сомнения и возникает потребность войти в эту "семью". Используются игры, подобные детским, групповое пение, объятия, прикосновения и лесть;

- психологическое программирование. Монотонное пение и повторяющиеся действия вводят человека в состояние сильной внушаемости;

- изоляция от остального мира. Эта изоляция отбивает у сектанта желание сопоставлять слова "учителя" с реальностью;

- техники, останавливающие мышление. Пропагандируется отказ от сна под маской духовных упражнений;

- недостаточное питание преподносится как диета для достижения высокой духовности или часть ритуалов;

- максимальная загрузка всех каналов восприятия, в первую очередь - слуха, зрения и осязания. Новичку не дают оставаться одному, чтобы он не имел времени поразмыслить. В результате за короткое время его прежние ценности заменяются на новые.

В результате неофит видит божественный свет, познает истину или, например, получает откровение. С точки зрения медицины, у него развиваются новые психические качества, которые в международной классификации болезней называются "зависимое расстройство личности" (перекладывание на других права принимать решения, подчинение своих потребностей потребностям других людей, страх одиночества и так далее).

Человеку предлагается мироощущение ребенка, и он его принимает. Более того, он вынужден полностью отказаться от собственной индивидуальности, от своего "я" в угоду интересам секты. Известно, например, что "Церковь единения" имеет промышленные предприятия во многих странах мира и сектанты вынуждены работать на них за мизерную плату. Почти все секты требуют, чтобы "новообращенные" отчисляли им значительную часть своих доходов и переписывали на них свое имущество.

- Можно ли вывести человека из секты?

- Можно, но это чрезвычайно сложно, так как человек уходит туда добровольно и покидать новообретенную "семью" он не намерен, потому что счастлив в ней. В мировой практике выработано два способа извлечения людей из деструктивных культов.

Первый - депрограммирование - заключается в том, что человека насильно увозят из секты, запирают в четырех стенах и сообщают страшную правду, которую ему совсем не хочется слушать: о том, как ему "промыли мозги", о том, какой коварный обманщик его "учитель" и так далее. Метод жестокий, но эффективный. Однако он сопряжен и с юридическим риском: секты возбуждают против родителей судебные иски и часто выигрывают их.

Второй способ более гуманный. Он называется "консультирование о выходе": родственники приглашают психологов, и они с добровольного согласия культиста сообщают ему всю информацию, которую от него утаивает руководство секты. После этого человек сам делает выбор: вернуться ли ему в секту или нет. И, к сожалению, зачастую остается в ней.

- Зарема Альфредовна, в какой помощи в первую очередь нуждаются жертвы деструктивных культов?

- В психологической, но этот механизм во всем СНГ пока еще не налажен.

А поскольку приобщение к религии, как правило, в традиционных конфессиях у многих граждан идет лишь на уровне внешнего принятия и следования ритуалам, то тоталитарные секты оказываются в преимущественном положении. Ведь они всеми способами борются за душу человека, внедряя в его сознание собственные моральные нормы и принципы, порой резко отличающиеся от общепринятых норм нравственности.

- И последний вопрос. Как вы оцениваете законодательное регулирование проблемных вопросов в сфере религии?

- Закон Республики Казахстан "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", несмотря на многочисленные проблемы, возникающие в религиозной сфере и государственно-конфессиональных отношениях, на мой взгляд, достаточно корректный. Прежний закон выработал свой ресурс полностью. Его принятие в первые годы независимости было крайне необходимым. Однако отсутствие опыта работы в этой области, недостаток религиозной культуры и элементарное незнание изощренности способов проникновения на территорию страны и в души наших граждан привело к тому, что, пользуясь некоторыми положениями Закона, на территорию страны проникло значительное количество миссионеров, действующих под флагом просветительской деятельности.

Действующий закон соответствует общепринятым международным демократическим нормам и принципам в области прав человека на свободу совести, сочетает в себе принципы светского государства и свободы совести, регулирует деятельность религиозных объединений и защищает общество от угрозы религиозного экстремизма, обеспечивая необходимые условия для реализации прав человека, принципа свободы вероисповедания, укрепления духовного единства в Казахстане.

Однако этот документ во всех ситуациях должен действовать неукоснительно, защищая интересы и государства, и каждого казахстанца, ограждая его от навязчивых доброхотов в религиозных одеждах. Поэтому радует, что новый опыт взаимодействия граждан, общественных организаций и государственных структур с религиозными конфессиями, как положительный, так и отрицательный, государством анализируется и документы, регламентирующие данные взаимоотношения, соответствующим образом корректируются. Именно законодательное обеспечение свободы вероисповедания в сочетании с твердой уверенностью казахстанцев в незыблемости межнационального и межконфессионального диалога являются залогом политической стабильности и общественного согласия в стране.

(Продолжение следует)

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!