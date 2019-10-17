Жуткое ДТП в Алматы: водитель BMW употребил алкоголь и наркотики

Его арестовали.

Водитель BMW, спровоцировавший крупное ДТП, арестован, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 01:40 минувшей ночи в Алмалинском районе Алматы. Водитель BMW, 1999 года рождения, житель Алматинской области, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, следуя по проспекту Сейфуллина, на пересечении с улицей Богенбай батыра, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной марки Audi, которая двигалась в западном направлении.

Далее BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Subaru Forester и Toyota Carina, ехавшими по проспекту Сейфуллина на юг.

В результате ДТП двое пассажиров Audi, 1992 и 1993 годов рождения, скончались на месте происшествия. Еще шесть человек, в числе которых водитель и еще один пассажир автомашины Audi, трое пассажиров BMW и водитель Subaru Forester, с травмами различной тяжести были доставлены в больницы города.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч. 4 УК РК. Водитель BMW был сразу же задержан и водворен в изолятор временного содержания. Материалы данного уголовного дела приняты в производство Следственным Управлением ДП города Алматы.

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