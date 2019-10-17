В Сирии 14 казахстанцев вербовали и пропагандировали терроризм

Они состояли в одном отряде ДАИШ.

14 казахстанцев участвовали в террористической деятельности в Сирии. Они вербовали и пропагандировали терроризм, сообщает Zakon.kz.

По сообщению КНБ РК, завершено расследование уголовного дела в отношении 14 граждан, которые по версии следствия в Сирии состояли в одном отряде ДАИШ*. Им предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений. Материалы уголовного дела переданы в Специализированный межрайонный уголовный суд Нур-Султана.

Комитетом национальной безопасности совместно с иными государственными органами и иностранными партнерами в рамках операции "Жусан" из Сирии возвращены 595 казахстанских граждан, среди которых свыше 400 детей. 10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ*, которая запрещена в Казахстане.

*ДАИШ - запрещенная террористическая организация в Казахстане

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